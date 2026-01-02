Lope Afonso: «La mayoría prefiere que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife»

Hace tiempo que el Cabildo Insular se debate entre una reforma integral del Heliodoro o un proyecto de estadio nuevo para Tenerife. ¿Ya hay decisión final?

Ese momento yo lo referenciaría, y soy consciente de que debe plantearse esa reflexión profunda y serena, en el momento en que tengamos sobre la mesa el Plan Director que se ha encargado a la entidad pública Gestur, y que se verá acompañado de una proyección a futuro del escenario de una reforma integral, con todas las consecuencias que ello conlleva. Por eso, he puesto como condición que sea un debate sosegado, y que implique a todos. No es un debate cualquiera. Va a ser una discusión que comprometa el futuro del CD Tenerife, y también el del CD Tenerife Femenino, y que además implique a otras instituciones, especialmente al Ayuntamiento de Santa Cruz. Sobra decir que es un debate que estará vinculado a operaciones urbanísticas de gran calado, en cuanto a tiempo y en cuanto a inversión. No hablamos de cualquier cosa.

Entonces, ¿está enterrada la posibilidad de que se construya un estadio nuevo para la isla de Tenerife como ocurrió en su día en Gran Canaria?

Por supuesto que existe la alternativa de buscar una alternativa pero la mayoría, a día de hoy, nos inclinamos por que la casa del tinerfeñismo, la sede del CD Tenerife siga siendo el Heliodoro, dándole sentido y continuidad a las obras que ya están desarrollándose en este momento.

¿Cabe una ampliación de aforo en el Rodríguez López?

Podría ser una de las cuestiones a abordar. La ampliación de aforo es posible. Yo sería partidario de abrir también otro debate, sobre las funcionalidades que queremos que tenga el Heliodoro, más allá de que sea factible, o no, meter 21.500 espectadores o irnos a 28.000. La cuestión esencial es cómo hacerlo funcional para la actividad deportiva y hacerlo compatible con otros usos. Es un emplazamiento susceptible de aprovecharlo mejor para actividades de tipo cultural, o lúdico. Pero para que el Estadio pueda tener esa carga adicional de actividad, en un entorno eminentemente residencial, es necesario aplicar determinadas medidas correctoras y se eviten problemas como los que ya se están dando en megainversiones como la del Bernabéu. El debate es más complejo de lo que pudiera parecer. Desde el punto de vista más romántico, la ubicación de siempre es el Heliodoro. A partir de ahí, yo optaría por un debate reflexivo, sereno y profundo para tener un futuro bien asentado en torno a la elección que se realice.

Felipe Miñambres verbalizó recientemente en un encuentro privado con accionistas que existe el «anhelo» de recuperar la propiedad del Heliodoro para el CD Tenerife. ¿Lo han comunicado al Cabildo?

No me ha llegado nada, más allá de ese comentario que se hizo de manera muy informal en un encuentro privado. No tengo ninguna constancia formal de que esa pueda ser una decisión que se llegue a tomar. En cualquier caso, si se produjera esa comunicación, estaríamos en disposición de escuchar cualquier planteamiento, siempre y cuando sea razonable. Este gobierno actual en el Cabildo no tiene pretensión alguna ni adicional con el Estadio que darle los mejores recursos y servicios para ponerlo a servicio de la actividad deportiva y de la ciudadanía. Para lo que no está es para una especulación urbanística. Cualquier propuesta la podemos escuchar, más todavía si viene desde el usuario principal, que es el club.

La queja cada vez más extendida por parte del usuario principal tiene que ver con los plazos para la reforma, que se eternizan.

Es un comentario extensible a otros ámbitos de la administración. Aquí se tutela el interés general, y eso requiere de unas garantías adicionales a la hora de acometer las obras y los procesos. No podemos arriesgarnos a que determinadas operaciones se formulen de forma irregular. Pero entiendo que hay disfuncionalidades en el Heliodoro que pueden llegar a exasperar.

Entenderá que es un asunto que importa, y mucho, a la afición del Tenerife.

Así lo hemos percibido y entendido desde el primer día. Nosotros nos encontramos con una situación mucho peor de la que podíamos presumir. Llegar y que a los dos meses contados de la toma de posesión te encuentres con que LaLiga requiere de una licencia de actividad, y que nunca antes se hubiera tramitado... fue de verdad un susto tremendo. Enseguida nos pusimos manos a la obra con el Ayuntamiento para que el club pudiese competir con normalidad desde la jornada uno. Pero es que a los pocos días nos encontramos con el desprendimiento de una cornisa. Pensamos, como en la película de Tom Hanks, que «esa casa era una ruina».

Los últimos desperfectos tienen que ver con el videomarcador del Heliodoro. ¿Obsolescencia programada o un defecto subsanable?

Es un elemento cuyo mantenimiento corresponde al club usuario de la instalación, pero en cualquier caso nos hemos comprometido con el Tenerife y con su afición a la compra de uno nuevo, que obviamente esté en consonancia con los tiempos que corren.

¿Cuándo?

Depende de varios factores, pero a la mayor brevedad.