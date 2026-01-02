El CD Tenerife define sus prioridades de mercado: hará dos o tres fichajes

Álvaro Cervera hizo este viernes su lista de peticiones para el 2026. «Para no ser previsible, ni muy obvio, pediré seguir jugando igual de bien que en el año anterior, pero con mejores resultados», anotó el entrenador. A este deseo se suman dos o tres incorporaciones, ya elegidas de forma conjunta con la dirección deportiva, y que vendrán aparejadas de un par de salidas.

«Tenemos muy claro lo que queremos, pero el mercado dura un mes y entiendo que haya futbolistas que quieran esperar, a ver si en sus clubes pueden intentarlo y acabar jugando», sugirió el míster. «Pero es verdad que el Tenerife está en una posición mejor que a principios de temporada, porque ahora es un equipo que va líder. Y según el tipo de contrato que puedas ofrecer, al menos los jugadores pretendidos se lo pueden pensar», añadió el jefe del banquillo, quien prefiere un mercado rápido. «Lo mejor es resolver cuanto antes», apuntó en voz alta.

El preparador blanquiazul no quiso clarificar para qué demarcaciones quiere los refuerzos, pero sí confesó que en la posición de central «hay que hacer algo». De hecho, a Pamplona viajarán con tan solo dos jugadores en esta posición (José León y Anthony Landázuri), porque la inscripción de Agüero no está tramitada todavía.

Salidas

En cuanto al episodio de desvinculaciones, Cervera confirmó la información que avanzó EL DÍA sobre Josep Calavera, a quien se le darán facilidades para salir. De hecho, su desvinculación a préstamo está muy avanzada. «Es un caso que sí está encima de la mesa. Yo he hablado con él, y en buena sintonía además. No es que haya distintos puntos de vista. Es un jugador con el que cuento al 100%. Pero si él cree que tiene posibilidad de jugar en otro lado, lo puede proponer y se verá con buena disposición. Todos vamos a poner de nuestra parte por que esté lo más cómodo posible», avanzó.

No obstante, Cervera quiso ir mucho más allá en su exposición sobre el tarraconense, y remarcó que está encantado con su rendimiento y actitud diaria. «¿Qué pasa en el caso de Calavera? A mí es que me da mucho aunque no juegue. Me da una calidad de entrenamiento muy buena, y también una gran calidad de vestuario. Cuando lo saco a jugar, hace lo que le pido. Para mí, no es un problema; pero puedo entender que por salario, o por tener una ficha de más, puede ser una salida que sí esté contemplándose desde el punto de vista del club. A mí me parece un gran futbolista, pero es verdad que ha jugado menos de lo que podía parecer al principio», dijo. «Se buscará una buena solución para las dos partes», resumió para cerrar este asunto, que apunta a un desenlace a muy corto plazo. Distintos son los tiempos en relación a Fran Sabina, cuyo rol podría variar si finalmente se acomete un fichaje para la delantera.

Sobre Fran Sabina

«Yo lo tengo claro. Egoístamente, me lo quedaría. Sé que es un año complicado para él, pero está aprendiendo muchísimo porque ya está en dinámica de fútbol profesional y con gente por delante que le exige, y por eso le cuesta jugar. Si quiere salir porque necesita minutos, lo veré bien. Pero tiene que salir para jugar y marcar goles; si no es para eso, mejor que se quede aquí», verbalizó el míster, que dejó un mensaje diáfano para canterano. «Si yo fuera su padre, le aconsejaría que se quedase con nosotros», cerró.

En una rueda de prensa en la que mostró sus recelos ante el partido de mañana (Tajonar, 13:15 horas)porque «ningún equipo sabe cómo le puede afectar» el paréntesis navideño, Cervera dijo que el comportamiento del Osasuna Promesas le resulta imprevisible. «Es un filial, y muchas veces con estos equipos no sabes qué te vas a encontrar. Es un equipo que no recibe muchos goles; es verdad que tampoco los hace. Los partidos que más fáciles piensas que pueden ser, son también los que más se te complican. Vamos con precaución, que es el primer partido después de varios días de paréntesis», concluyó.