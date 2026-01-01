El primer mensaje de Felipe Miñambres en el Año Nuevo

El presidente del consejo de administración blanquiazul, Felipe Miñambres, se vistió de gala para despedir al año que le ubicó en el puesto de mayor responsabilidad que ha tenido en sus distintas etapas en el CD Tenerife. En una iniciativa de Radio Marca, el de Astorga se puso el esmoquin para decir adiós al 2025 y dar la bienvenida al 2026, al que pide, como todos, el anhelado ascenso. «No es una obligación», precisa, pero sí el gran propósito común para los primeros meses del nuevo año. Si todo va según lo deseado, mayo será de alegría, celebración y alivio. Pero antes, hay que sumar los puntos necesarios para abrochar el objetivo.

«Le digo a los consejeros que podemos hacer mil cosas bien: podemos dejar al equipo después de una trayectoria de unos años con superávit, hacer que la fundación sea más visible y tenga más funciones, conseguir mayores patrocinios… Pero si no subes, si no estás en la categoría, da igual; el resto no sirve para nada. Esa es la miseria y la grandeza del fútbol: da igual todo lo que tú hagas. Todos dependemos de los que están en el césped, todos dependemos de lo que hagan los jugadores», explica Miñambres.

Sus palabras

«No es una obligación», dice sobre el ascenso a Segunda, « pero las circunstancias, la grandeza del club, el equipo que se ha formado, la ilusión de la gente, la ilusión del consejo, todo te obliga a eso». En todo caso, remarca que hay otros clubes históricos «que se han visto en esta tesitura y no han subido a la primera», como así lo busca el representativo.

¿El equipo podría sostenerse económicamente otro curso en Primera RFEF? «No me gusta pensar en cosas y menos en negativas, me gusta ir avanzando en el camino. Llevamos una diferencia significativa en la tabla, pero no es definitiva porque quedan muchas jornadas. Si en algún momento llega esa situación se tomarán las líneas que se tengan que tomar», es otra de sus respuestas en su primera aparición pública en el año nuevo.

«El club podría seguir funcionando otro año en Primera RFEF, pero con más penurias y dificultades», advierte. En cuanto a su nombramiento como máximo mandatario, reitera que «es un orgullo ocupar «quizá el único sitio donde no había estado».

«A veces en la vida te suceden cosas que piensas que son malas o que van a ir mal, y ha sido todo lo contrario. Salir del Levante me ha dado la oportunidad de volver al CD Tenerife. Si no hubiese pasado nada en el Levante, quizá no hubiese vuelto, y no hubiese vuelto en este puesto tal vez. Uno siempre piensa que cuando pasan cosas es por algo, y ha sido por algo muy bueno. Espero seguir disfrutándolo, pero sobre todo seguir dándole a la gente el cariño que ellos me dan a mí», añade. Y completa: «No sé de quién depende que esté en el Tenerife muchos años». El tiempo lo dirá.