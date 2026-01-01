Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuándo juega el CD Tenerife contra el Osasuna Promesas: fecha, horario y dónde ver el primer partido de 2026

El conjunto blanquiazul quiere que este año les traiga muchos éxitos deportivos, entre ellos, el regreso a la Segunda División

Este es el horario del próximo encuentro del CD Tenerife

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

El CD Tenerife inicia el año 2026 como líder destacado del grupo 1 de la Primera Federación, una posición que el conjunto blanquiazul quiere defender hasta el final del curso. El primer reto del nuevo año llevará al equipo tinerfeño hasta la ciudad deportiva de Tajonar, donde se medirá al Osasuna Promesas en un duelo clave para mantener el liderato.

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera afronta este encuentro con el objetivo de prolongar la inercia positiva con la que cerró 2025. Una nueva victoria permitiría al Tenerife seguir ampliando distancias con sus principales perseguidores en la clasificación, ya que actualmente aventaja en cinco puntos al Celta Fortuna, segundo clasificado, y en ocho al Racing de Ferrol, tercero.

Tras imponerse con solvencia a la SD Ponferradina por 2-0 en la última jornada del 2025, los chicharreros llegan con confianza y buenas sensaciones para medirse al filial rojillo, un rival que está en la zona de descenso, ocupando la 17ª posición. Pese a ello, buscará aprovechar su condición de local para poner a prueba al líder.

El Osasuna Promesas acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, sumando tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El Osasuna Promesas - CD Tenerife comenzará a las 13:30 hora de Canarias (14:30 hora peninsular) de este domingo 4 de enero de 2026. El duelo corresponde a la jornada 18 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el campo principal de la ciudad deportiva de Tajonar.

Así puedes ver gratis el Osasuna Promesas - CD Tenerife

El encuentro entre tinerfeños y pamplonicas podrá seguirse a través de los canales oficiales con los derechos de la competición: LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.

