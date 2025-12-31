Muere Pedro Camus, exfutbolista del CD Tenerife
Los jugadores blanquiazules llevarán un crespón negro en su próximo partido y guardarán un minuto de silencio en el próximo que se celebre en casa
Santa Cruz de Tenerife
El CD Tenerife ha informado este miércoles del fallecimiento, a los 70 años, de Pedro Camus, defensa del conjunto blanquiazul durante la temporada 1983-1984.
Camus, natural de Santander, fichó por el equipo isleño después de triunfar en el Real Racing Club y en el Real Zaragoza.
El central cántabro disputó 34 partidos oficiales con el Tenerife en Segunda División, y había sido olímpico con España en los Juegos de Montreal 1976.
Homenaje
Los jugadores del Tenerife portarán crespones negros en su visita del próximo domingo al Osasuna B, en la decimoctava jornada del grupo 1 de Primera Federación, y en el siguiente partido en casa, ante el CF Talavera de la Reina, se guardará un minuto de silencio en su memoria.
