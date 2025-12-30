Hércules y Nástic llaman al CD Tenerife por Josep Calavera

Josep Calavera, en la rampa de salida. El futbolista catalán proveniente del CD Castellón es uno de los más firmes candidatos a abandonar el proyecto del CD Tenerife durante el próximo mercado de invierno, como así informó ayer este periódico. Según ha podido confirmar EL DÍA, al menos dos clubes ya se han dirigido a las oficinas del representativo y también a sus agentes (de la empresa IGDreams Sport Management, del exfutbolista Iago Bouzón) para sondear la situación del mediocampista blanquiazul y explorar opciones para arrimarlo a sus filas.

Los dos equipos que más opciones tienen de llevarse a Calavera son Hércules CFy Nástic de Tarragona, ambos enrolados en el Grupo 2 de Primera RFEFy con serias necesidades de reforzar su mediocampo. Tanto los del Rico Pérez como los del Nou Estadi han emprendido conversaciones con la dirección deportiva del Tenerife, que ya ha transmitido en privado a Calavera y sus agentes que les dará facilidades para salir si apareciera alguna opción que le permita jugar. De momento, a las órdenes de Álvaro Cervera no está teniendo la cuota de protagonismo para la que fue fichado. Afalta de dos partidos para cerrar la primera vuelta del campeonato, el de Cabra del Camp (Tarragona) apenas ha disfrutado de dos titularidades –ante Zamora y Barakaldo– y de un total de nueve partidos jugados en Primera RFEF. A estas alturas de temporada, siquiera llega a los 300 minutos de participación en liga.

La eclosión de Alberto Ulloa, que ha vuelto del parón con la condición de futbolista del primer equipo –ya no volverá al B– parece un muy serio obstáculo para que pueda aparecer Calavera en una demarcación con evidente overbooking, donde ya figuran Aitor Sanz, Fabricio Assis o Juanjo Sánchez. Se da la circunstancia de que es en esta parcela donde coinciden algunos de los jugadores del plantel que mejor rendimiento están ofreciendo hasta la fecha. Así pues, la salida de Calavera es una opción que va cogiendo fuste, más todavía por el nivel de los pretendientes que tratan de seducirle. Tanto Hércules como Nástic son equipos del otro grupo, de modo que no aparecen como rivales directos –salvo en una hipotética fase de ascenso– para un Tenerife que persigue el codiciado cambio de categoría por la vía rápida.

Las reuniones mantenidas entre cuadro técnico, dirección deportiva y propiedad apuntan a la conveniencia de una cesión para jugadores como Calavera. De este modo, su desvinculación no se produciría de forma definitiva. Con todo, la operación dependerá del sí del jugador, que tendrá la última palabra para elegir destino. Salvo que aparezcan más equipos que se sumen a la puja, tendrá que decantarse entre Alicante o Tarragona, con pros y contras muy dispares en cada una de estas posibilidades que le ofrece el mercado. Calavera ya venía de un año difícil, con 838’ de participación en el CD Castellón en la Liga Hypermotion. Sea como fuere, su comportamiento y actitud están siendo intachables en el día a día, como así se ha ocupado de remarcar Cervera en numerosas oportunidades.

Más consultas

A los despachos blanquiazules también han llegado llamadas para preguntar por Ander Zoilo, otro jugador que estaría en disposición de salir para ganarse fuera los minutos que se le niegan en el Tenerife desde la aparición de César en la titularidad, con un paisaje que se complica para el ex del Lugo por la recuperación de MarcMateu, que ya entrena con el grupo y podría volver a las convocatorias del representativo durante del mes de enero. Si llegan ofertas por el lateral, el club no pondría pegas. Más reticencias hay a la hora de dejar ir a Cris Montes. En cuanto a Fran Sabina, se estudiará una cesión si finalmente llega un fichaje para el ataque.