A la venta los abonos de la segunda vuelta para el CD Tenerife

Ya se pueden adquirir los abonos para asistir a los partidos que juegue el Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López en la segunda vuelta del calendario del Grupo 1 de Primera Federación.

La venta de los pases se llevará a cabo únicamente con cita previa. Las peticiones se pueden tramitar en la web del club, concretamente, en el apartado Tenerife 360. Una vez realizado este paso y asignada una fecha y un horario, se completará la operación de manera presencial en la sede social de la entidad blanquiazul, situada en la fachada de Popular del Heliodoro (18 B).

Los pases no incluyen el encuentro programado para el 9 de enero ante el Talavera de la Reina, ya que esa cita será la última de la primera vuelta, pero sí todos los demás del calendario regular. Diez en total. Real Madrid Castilla, Guadalajara, Racing Ferrol, Real Avilés Industrial, Lugo, Osasuna B, Cacereño, Arenas, Barakaldo y Pontevedra son los equipos que tendrán que viajar a la Isla desde finales de enero.

El club establece precios diferentes para accionistas y para no accionistas. En el primer grupo, dentro de la categoría de adultos, el abono de la grada de Herradura cuesta 117 euros, el de San Sebastián vale 140 y el de Tribuna, 210. Y para no accionistas, 128, 152 y 233 euros, en cada caso. No se despachan para Popular.

En función de las edades, el Tenerife ofrece importes más económicos. De 40 (Herradura), 42 (San Sebastián) y 60 euros (Tribuna) para accionistas menores de 14 años; de 42 , 45 y 65 dentro de ese mismo rango pero para no accionistas; de 67, 78 y 117 para accionistas Sub 18 y de 72,86 y 128 para no accionistas Sub 18; y por último, de 95 (Herradura y San Sebastián) y 103 (Herradura y San Sebastián) para Sub 23 con acciones y sin acciones, respectivamente.

El club cerró la campaña de abonos de verano con 13.548 butacas reservadas. Con la puesta en marcha de esta nueva promoción, los dirigentes esperan que crezca la afluencia de espectadores. El partido de Liga del presente curso con más aficionados fue inaugural, con el Mérida como rival: 14.201 –acudieron más a la eliminatoria de Copa del Rey con el Granada, 14.886–. En cambio, la entrada más floja coincidió con la visita del Arenteiro al Heliodoro: 10.826. La media en los ocho encuentros de Primera RFEF celebrados en el recinto santacrucero es de 12.912 espectadores, que no está nada mal para lo que suele ser habitual en esta categoría, pero es una cifra que queda por debajo del número de abonados registrado a comienzos de septiembre, antes del debut de los blanquiazules en el Heliodoro Rodríguez López. n