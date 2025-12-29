Los retos y récords que puede batir el CD Tenerife durante 2026

Un repaso que desafía a la superstición. Lo que puede traer el nuevo año desde la perspectiva más favorable para el Tenerife, una previsión nada irreal dada la trayectoria descrita por el equipo desde agosto a diciembre de 2025. No solo el premio principal del regreso a Segunda División; también algún que otro registro que no estaría nada mal por su relevancia en clasificaciones históricas. Tiempo al tiempo con algunos récords y cuentas pendientes por desempaquetar.

El primero es claro: ascender a la primera. En las 17 jornadas de Primera RFEF consumidas, el Tenerife ha ido sentando las bases del que sería su décimo ascenso desde que dio el salto al circuito nacional en 1953. Contando ese, el que le abrió las puertas a Segunda División por primera vez, el club ha subido cinco veces a la categoría de plata (1953, 1971, 1983, 1987 y 2013) y cuatro al piso principal (1961, 1989, 2001 y 2009). En ese ir y venir, hay algo que solo ha vivido en una ocasión y que se podría repetir en el presente ejercicio 39 años después: ascender en el primer intento después de sufrir un descenso.

El único antecedente es el de la campaña 1986/87. El equipo había bajado a Segunda División B en 1986 y, con una directiva nueva liderada por Javier Pérez y una plantilla muy tinerfeña entrenada por Martín Marrero, subió como campeón de un único grupo, seguido por el Lleida, Granada y Real Burgos. El balance del equipo blanquiazul en esa temporada fue de 21 partidos ganados, 17 empatados, solo cuatro perdidos, 70 goles a favor y 33 en contra.

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Cervera, a la caza de Oltra

En el trayecto, dentro de no muchas semanas, Álvaro Cervera pasará a ser el entrenador con más partidos del Tenerife dirigidos. El del triunfo ante la Ponferradina del 20 de diciembre fue su encuentro número 153 –en dos etapas–. El único que lo supera es José Luis Oltra, que detuvo su contador en 160 cuando fue destituido a falta de cuatro jornadas para el final de la 18/19 –en una anterior experiencia triunfó con el cuarto ascenso de los blanquiazules a Primera División–. En definitiva, Cervera empatará con el técnico valenciano a mediados de febrero, coincidiendo con la visita del Racing de Ferrol al Heliodoro Rodríguez López. Ese día cumplirá su partido 160. Con el siguiente, en el campo del Arenteiro, ya será el líder en solitario de esta estadística histórica de club.

Subir por segunda vez

Si el Tenerife cruza la meta marcada para esta temporada, Álvaro Cervera será el primer entrenador en la historia del Tenerife con dos ascensos. Tiene la ventaja de haber disfrutado de ese mismo éxito en la temporada 12/13, con un idéntico destino pero desde la desaparecida Segunda División B. Aquel equipo fue campeón de grupo y se jugó su primera oportunidad de ascender en un duelo contra otro líder, el Hospitalet. El resultado en el duelo de ida, celebrado en el Heliodoro Rodríguez López, fue de 3-1. En la vuelta ganaron los locales, pero por un insuficiente 1-0. Los demás saltos de categoría del Tenerife tuvieron entrenadores diferentes: Carlos Muñiz (1953), Heriberto Herrera (1961), Francisco Javier García Verdugo (1971), José Ramón Fuertes (1983), Martín Marrero (1987), Benito Joanet (1989), Rafael Benítez (2001) y José Luis Oltra (2009).

Aitor Sanz, en un entrenamiento en el estadio Heliodoro Rodríguez López. / Arturo Jiménez

Aitor Sanz y Molina

Otro ranking individual que, seguramente, cambiará de líder, es el de jugador del Tenerife con más partidos disputados. Y sucederá por la constancia de Aitor Sanz, que en el presente curso ya pasó del tercer al segundo escalón del podio adelantando a Toño Hernández (387). El capitán de la actual plantilla blanquiazul empezó las vacaciones de Navidad de 2025 con 395 actuaciones. La más reciente, la del triunfo ante el Ponferradina por 2-0 en el Heliodoro Rodríguez López; a la diferencia de la norma general, con minutos como suplente. Con 21 jornadas para que termine el calendario regular de Primera RFEF y ya sin eliminatorias de la Copa del Rey por delante, Aitor está a 18 partidos del futbolista más alineado en la historia del Tenerife, Alberto Molina (413).

Aunque el margen de error no es muy amplio, la regularidad y el peso en el equipo de Aitor, invitan a pensar que el capitán tendrá opciones de igualar e incluso adelantar al jefe de la defensa blanquiazul entre 1963 y 1976. Sanz jugó 15 de los 17 encuentros de Primera RFEF disputados por el Tenerife esta temporada, 14 de ellos como titular. Fue baja en el duelo con el Zamora del 4 de octubre por una sobrecarga muscular y en el celebrado en Avilés el 13 de diciembre por la acumulación de tarjetas amarillas. En circunstancias normales, seguirá siendo fijo en los planes de Álvaro Cervera, aunque seguramente iniciará 2026 sin el cartel de insustituible después de que la pareja de mediocentros formada por Juanjo Sánchez y Fabricio de Souza elevara la competencia con el notable nivel ofrecido en los encuentros ante el Avilés y la Ponferradina.

Veteranía y gol

Aparte de tener la oportunidad de ser el blanquiazul con más partidos, Aitor tiene a su alcance otro récord menor, más anecdótico. Si marca en las 21 jornadas que quedan, será el futbolista más veterano en firmar un tanto en Primera RFEF. Cuando batió al portero del Arenas de Getxo para abrir el triunfo en el estadio Gobela (1-4), se situó segundo en el listado por detrás de Yuri de Souza, que había marcado con la misma edad que Sanz, 41 años, pero siendo dos meses mayor. Aunque la especialidad de Aitor no sea la de rematar puerta, en Getxo consiguió algo que no hacía desde octubre de 2022 cuando introdujo el balón en la meta del Leganés.

Y si hablamos de gol, en el equipo blanquiazul Jesús de Miguel es sinónimo de ello. Es el segundo máximo goleador de Primera RFEF, una categoría que se creó la temporada 21/22. El delantero madrileño lleva 42 goles, 13 con el Unionistas, 20 con el Castellón y nueve con el Tenerife. En la pugna por ponerse al frente de esta clasificación, parte con cuatro tantos de desventaja con Dioni Villalba, un jugador que también está en activo y que compite esta temporada en Primera RFEF, pero en un equipo del Grupo 2, el Eldense (7 en la 25/26). De Miguel no tiene tan lejos a Rodri Ríos (39), del Marbella (G 2), ni a Kike Márquez (39), del Zamora. Con 38 está Marcos Baselga, del Nástic (G 2).

Jesús de Miguel, máximo anotador del Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Puntos por temporada

Si el Tenerife mantiene el ritmo de puntuación que lleva –38 en 17 jornadas –hasta el final del calendario de Liga , terminará la temporada con 84 o 85, una cifra que no ha alcanzado ningún equipo en esta categoría. El récord está en las 82 unidades que acumularon el Racing de Santander y el Castellón en las campañas 21/22 y 23/24. Los dos subieron como campeones.

La proyección de victorias y de goles a favor en lo que queda de curso también acerca a los blanquiazules a la caza de un par de récords convenientes. El de triunfos en una temporada en Primera RFEF está en poder del Castellón (23/24), con 26, y el de tantos anotados también es suyo –misma Liga–, con 74. El Tenerife va camino de cerrar el campeonato con 26 partidos ganados y 71 goles a favor. Al menos, eso es lo que vaticinan los números logrados hasta ahora.

¿Y la defensa? El equipo de Álvaro Cervera ha encajado 10 goles en la Primera RFEF 25/26. Una cifra que equivaldría a unos 22 en el cierre del calendario liguero, en el caso de que los tinerfeños logren conservar esa capacidad protectora. El techo –o el suelo, según se mire– en esta categoría está en los 23 tantos que recibió el Alcorcón en la 22/23. En el segundo peldaño está el Nástic con 24 (23/24) y en el tercero, el Ferrol con 25 (22/23).

Peticiones

Tanto el presidente como el entrenador del Tenerife han expresado sus deseos para el año que está a punto de empezar. Felipe Miñambres quiere «salud para todos y ascender». El dirigente confiesa que «sería feliz» si el equipo sube a Segunda División. «No sería el primer ascenso que celebro aquí», recuerda refiriéndose al logrado en 2001 a Primera con Rafael Benítez en el banquillo y él en los despachos. ¿Y Cervera? Más prudente o condicionado por las supersticiones, pide lo mismo pero con otras palabras. Se decanta por «seguir un poco con la dinámica» que lleva el equipo, «tener un buen grupo, entrenar bien, con la implicación que hay, y por su puesto llegar al final y poder disfrutar». El técnico insiste en la necesidad de no bajar la guardia. «Hay que continuar como hasta ahora, porque en el día a día somos felices, estamos bien», asegura.