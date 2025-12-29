Previsión de enfermería vacía en la vuelta al trabajo del CD Tenerife

El Tenerife regresa a la actividad en una situación ideal. Es el líder destacado del Grupo 1 de Primera RFEF y, salvo sorpresa, retomará la rutina sin bajas por lesión. No está siendo una temporada problemática por el alto número de futbolistas parados por percances físicos, pero sí hay dos casos que se han alargado más de lo previsto.

Sobre todo el de Marc Mateu, que solo pudo jugar el partido inaugural en Guadalajara. Un esguince de tobillo le impidió seguir participando. Se supone que estará disponible para el encuentro del domingo en Tajonar ante el Osasuna B. Y también debería estar disponible Javi Pérez, que entró en la enfermería a finales de octubre por una rotura del cuádriceps derecho. El centrocampista solo había intervenido en seis encuentros entre las jornadas segunda y octava, ninguno de ellos como titular.

En su último repaso de la situación de los lesionados, antes del partido del 20 de diciembre con la Ponferradina, Álvaro Cervera confirmó que Mateu ya estaba «trabajando con el grupo», pero necesitaba coger ritmo porque «después de tanto tiempo parado» no podía disputar un «partido entero». De Javi dijo que iba «bien» con su recuperación, según las noticias que le habían transmitido los médicos.

Y si se cumplen los planes confirmados por el club, el entrenador también podrá tener en cuenta a Facundo Agüero. El central será inscrito para competir después de quedarse sin ficha en verano por un excedente de mayores de 23 años. El argentino cubrirá la baja de Álvaro González, que quedó desvinculado del Tenerife el 22 de diciembre a petición del defensa.

El equipo se ejercitará hoy, mañana y pasado en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, siempre en horario matinal, descansará el primer día de 2026 y el viernes volverá a las instalaciones situadas en La Laguna para efectuar una práctica más. Para el sábado está programado el viaje a Pamplona. El partido, el domingo a las 13:15. n