El CD Tenerife confirma a Noel López su continuidad para la segunda vuelta

Duda resuelta. Noel López sí entra en los planes de la dirección deportiva y del cuadro técnico del CD Tenerife para la segunda mitad de la temporada. La comunicación ya se ha producido con los representantes del futbolista gallego –de la agencia Bahía– y disipa cualquier amago de salida que pudiera producirse durante el mercado de invierno. Su condición de sub 23 y su bajo índice de protagonismo en los esquemas de Álvaro Cervera hacía a Noel un candidato a cambiar de aires, sobre todo si le surgían pretendientes, pero en el club consideran que va a ser importante en los partidos que faltan hasta conseguir el anhelado ascenso. Apesar de que el ex del Deportivo de La Coruña apenas ha tenido opciones de lucir como titular, los minutos que ha dispuesto con el rol de revulsivo han bastado para convencer a Cervera de que puede ser útil y relevante.

Noel llegó al Tenerife en propiedad el pasado verano –fue uno de los últimos fichajes en concretarse– y ya tuvo minutos en la jornada inaugural con el Guadalajara. Desde entonces, fue forjándose la etiqueta de «revulsivo favorito» por parte del míster, que contaba siempre con él, pero siempre saliendo desde el banquillo. Esta dinámica fue a peor para los intereses del futbolista cuando concatenó varias semanas consecutivas sin protagonismo y, lo que parecía más preocupante, cuando empezó a quedarse fuera de las convocatorias e incluso llegó a no viajar para un par de partidos a domicilio.

Su sueño, ascender

Sea como fuere, López cerró 2025 con buen sabor de boca gracias a su convincente media hora de juego (30’) en el triunfo ante el Avilés Industrial y, a continuación, con otro rato de buenos destellos en el partido que completó el año para los blanquiazules en el Heliodoro (7’), también con triunfo contra la Ponferradina. De este modo, López suma 14 comparecencias ligueras con el Tenerife y mantiene la expectativa de lograr alimentar su índice de partidos y titularidades en la segunda mitad del campeonato. Le falta también el gol, si bien su gran reto para esta temporada «es ascender», como así reveló en su última entrevista en EL DÍA.

Descartada casi por completo la salida de Noel, que ya no escuchará eventuales propuestas para abandonar el representativo, las opciones de posibles desvinculaciones en enero se circunscriben casi exclusivamente a los casos de dos futbolistas. Uno es Ander Zoilo, que vio interrumpida su presencia en las alineaciones hace varias semanas en favor del tándem de canteranos David-César, que parten como titulares tras el parón a la espera de Marc Mateu, ya fuera del parte médico; y el otro es Josep Calavera, con un evidente overbooking en el mediocampo que le pone muy difícil su intención de ser protagonista en la segunda mitad del curso.