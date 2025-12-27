Un CD Tenerife de guante blanco: líder en puntuación y también en juego limpio

Competir y el juego limpio no están reñidos. Para muestra, el CD Tenerife de la 25/26. Líder destacado del Grupo 1 de la Primera Federación, el representativo es el único equipo de la categoría (40 conjuntos incluyendo también a los del B) que no ha sufrido ninguna expulsión en sus filas en las 17 primeras jornadas de la competición. Además, es el cuarto al que menos amarillas le han mostrado. En el fútbol profesional, solo un equipo de Primera División iguala el rosco en expulsiones del cuadro insular, mientras que en Segunda son dos.

A las puertas del meridiano de la temporada, el equipo de Álvaro Cervera ejecuta un paseo triunfal. Cuajó el mejor arranque de la corta historia de la categoría (su primera edición tras la remodelación fue la 21/22) y se marchó al parón con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, un Celta Fortuna al que aplastó en el Heliodoro Rodríguez López a mediados de noviembre, y 11 sobre el quinto, un Pontevedra que cierra los puestos de promoción de ascenso a Segunda División. En el Grupo 2, el Atlético Madrileño (filial del Atlético de Madrid) de Fernando Torres marcha líder con 33 puntos. También cinco menos que los de Cervera, cuyos pupilos son los que más goles celebran (32) y los segundos que menos lamentan haber encajado (10). Solo el Sabadell (7) ha recibido menos goles.

Únicos en Primera Federación

El actual inquilino del banquillo insular, segundo en la lista de entrenadores más prolíficos del representativo, presume de haber diseñado a un Tenerife que no solo carbura, sino que vuela y que, además, rompe con el cliché de que los equipos menos agresivos compiten peor. El cuadro insular es contundente en área rival gracias a su talento y sólido en la mitad de campo propia merced al orden y la disciplina que caracteriza a los equipos de Cervera, pero no necesita de excesiva dureza para controlar los partidos ni evitar que sus oponentes pongan en peligro el marco de Dani Martín.

No en vano, el cuadro blanquiazul es el único equipo de la Primera Federación que no ha sufrido ni una sola expulsión en contra. El Celta Fortuna se ha quedado con un jugador menos en cinco ocasiones y el Real Madrid Castilla, cuarto, siete. El Racing Ferrol, tercero, terminó con diez en Cáceres y con nueve en Lugo. Seis expulsiones ha sufrido el Zamora, séptimo y al alza tras la llegada a su banquillo del extinerfeñista Óscar Cano y cinco el Arenas de Getxo. El Cacereño, último, es también de los más castigados con cuatro rojas.

Roberto Perera, segundo entrenador del CD Tenerife, se acerca al árbitro tras el Tenerife-Zamora. / Arturo Jiménez / t

Dos en Segunda y uno en Primera

Pasando la lupa por categorías superiores, solo la Real Sociedad, en Primera División, y el Cádiz y el Burgos (dirigido por Luis Miguel Ramis), en Segunda, empatan el cero blanquiazul.

Al margen del capítulo expulsiones, que guarda siempre relación con el componente accidental, bien merece ser reseñado el número de cartulinas amarillas. Esta faceta el Tenerife es tercero en el ranking de limpieza de su grupo. Las 36 que han visto los tinerfeñistas son dos más que las que acumula el Cacereño (34) y cuatro más que el Bilbao Athletic (32). En el Grupo 2, solo el Europa mejora al representativo en fair play con 33. El cuadro catalán es tercero.

Los tres más amonestados

En el reparto de amonestaciones de la plantilla tinerfeñista destacan las 15 que suman, a partes iguales, entre Enric Gallego, Aitor Sanz y Álvaro González. Es el 42% del total. El central, ya desvinculado de la entidad, solo tardó nueve jornadas en cumplir el primer ciclo. Fue en Barakaldo cuando vio la quinta y ya no volvió a jugar con la elástica del combinado canario. Landázuri, Nacho Gil y De Miguel han visto tres cartulinas. Balde, Juanjo Sánchez y el portero Dani Martín dos: una frente al Zamora por perder tiempo y otra en la visita al Arenas de Getxo por un derribo fuera del área.