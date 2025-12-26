¿Desde cuándo no marcaba tantos goles el CD Tenerife?

Podría parecer normal que el Tenerife tenga los números que presenta después de que se hayan consumido 17 jornadas en el Grupo 1 de Primera RFEF. Pero, en realidad, no lo es. Si se pone la lupa únicamente sobre los goles marcados y recibidos, salen datos que no se veían en las estadísticas del equipo blanquiazul desde hacía años, incluso décadas. Todos, en sentido positivo, claro está.

Después del 2-0 del 20 de diciembre a la Ponferradina, el Tenerife inició el descanso navideño con 32 tantos a favor y solo 10 en contra. Para encontrar unos registros idénticos o superiores, habría que viajar a lo largo del tiempo por diferentes etapas, distintas categorías, otros momentos... Un viaje en el que las cifras serían el único punto de unión, las del presente y las de un pasado iniciado con el ascenso del representativo a las categorías nacionales en 1953.

El Tenerife de Martín Marrero

En la faceta ofensiva, el Tenerife no producía tanto desde la temporada 86/87. La afición también había festejado 32 dianas a estas alturas del calendario. Aquel fue un equipo que entrenó de principio a fin Martín Marrero y que pudo escapar de la desaparecida Segunda División B en el primer intento. De esa manera emprendió su marcha el gran Tenerife de los 90, sostenido en los despachos por la directiva encabezada por Javier Pérez, que había tomado las riendas del club como Alternativa Azul y Blanca en el verano de 1986. En el césped, el equipo se comportó como un firme candidato a subir de categoría, objetivo que coronó de manera impecable tras vencer en el Heliodoro al filial de la Real Sociedad –el Sanse– el 31 de mayo del 87. Mucho antes, al alcanzar la decimoséptima jornada, el equipo era líder con 25 puntos –se premiaban los triunfos con dos–, 32 goles anotados y 13 encajados. Los autores de los tantos blanquiazules, Víctor Celso (11), Julio Suárez (7), David Amaral (4), Chalo (3), Lope Acosta (2), Quico de Diego (1), Tata (1), Francesc Sirvent (1) y Toño Hernández (1). Y uno más para llegar a 32, el marcado por un jugador del Ceuta en propia meta.

Estos dos Tenerifes, el de Martín Marrero y el de ahora, entrenado por Álvaro Cervera, ocupan el tercer lugar en la historia del club en lo que a goles a favor se refiere, en el margen de las 17 primeras jornadas de Liga. En la década de los 50 se establecieron los registros más altos. Eran otros tiempos. En la 53/54, el equipo hizo 38 en el citado número de partidos, y en la 57/58, uno más. En ambos casos, en Segunda División. Fue un Tenerife en el que marcaban diferencias delanteros como Antonio Pedrero o Julio Alonso Arribas.

Los goles encajados

Pero si el equipo blanquiazul está sobresaliendo por su pegada, también lo hace por su fortaleza defensiva. El portero Dani Martín solo ha sido batido diez veces –por partida doble en un mismo encuentro únicamente ante el Unionistas, Bilbao Athletic y Lugo–. Ya son diez las puertas a cero que acumulan los de Álvaro Cervera.

Este dato, el de los goles en contra, es incluso más excepcional que el anterior. De hecho, en el recorrido del Tenerife por las categorías nacionales, a partir de la campaña 53/54, solo hay una referencia idéntica, y ninguna que la supere. El espejo está en la temporada 1961/62, una Liga que terminó con el primer ascenso del club a la máxima categoría, con el paraguayo Heriberto Herrera como gran artífice desde el banquillo.

En una Segunda División separada en un par de grupos y con 16 participantes en cada uno, el Tenerife cubrió el tramo de las 17 jornadas iniciales con 24 goles anotados y 10 recibidos. Y con unos 25 puntos que fueron suficientes para se situara segundo en la tabla, por detrás del Atlético Ceuta. Al cierre del curso se invirtieron las dos primeras posiciones y los blanquiazules pudieron vivir un éxito sin precedentes. Sin duda, uno de sus principales pilares para levantar esa hazaña fue su capacidad para proteger al portero Cipriano González, Ñito, y también a Santi Lafuente, que fue el guardameta titular en las cuatro primeras fechas de ese curso. El alicantino encajó cinco tantos en ese corto tramo del calendario y solo quedó imbatido en el último –una victoria por 3-0 ante el Plus Ultra–, mientras que Ñito recibió la misma cantidad de goles en los trece partidos posteriores del Tenerife: su peor tarde, una derrota por 2-1 en una visita al CD Málaga.

Más goles a favor en la jornada 17

Temp Categoría Goles Técnico

57/58 Segunda División 39 J. Espada

53/54 Segunda División 38 C. Muñiz

86/87 Segunda División B 32 M. Marrero

25/26 Primera RFEF 32 A. Cervera

96/97 Primera División 31 J. Heynckes

56/67 Segunda División 30 D. Lozano

62/63 Segunda División 30 E. Toba

08/09 SegundaDivisión 30 J. L. Oltra

12/13 Segunda B 30 A. Cervera

82/83 Segunda B 29 J. R. Fuertes

Menos goles encajados en la jornada 17

Temp. Categoría Goles Entrenador

60/61 Segunda A 10 H. Herrera

25/26 Primera RFEF 10 Álvaro Cervera

70/71 Tercera 11 García Verdugo

71/72 Segunda A 11 Verdugo Romero, Núñez

79/80 Segunda B 11 Olimpio Romero

00/01 Segunda A 11 Rafael Benítez

11/12 Segunda B 11 A. Calderón

69/70 Tercera 13 García Verdugo

82/83 Segunda B 13 José R. Fuertes

86/87 Segunda B 13 Martín Marrero

12/13 Segunda B 13 A. Cervera