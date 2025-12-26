Papá Noel también deja un regalo para el 'joven' Enric Gallego: MVP del Mes con 39 años

Enric Gallego abrió en la mañana de este viernes 26 de diciembre su último regalo de Papá Noel. Ese inesperado y con el que ya uno no cuenta. De los que se desenvuelven, por esa misma condición de insospechados, con aún más entusiasmo. El barcelonés, con 39 años cumplidos en septiembre, se le había quedado muy abajo en la lista a Santa. De ahí el retraso de unas 24 horas, pero la espera valió la pena. Fue a eso de las 11 de la mañana cuando el perfil oficial de Twitter de la Primera Federación dio la noticia: el ariete tinerfeñista había sido elegido MVP de la competición en el mes de diciembre.

“Papá Gallego callando bocas”, se apresuró a escribir en la red social un aficionado del CD Tenerife. Lo ha vuelto a hacer. Lo sigue haciendo. Las dudas razonables por edad y rendimiento en las dos últimas temporadas las está borrando el barcelonés con oficio y goles. Gallego anotó seis dianas en la 23/24 y siete en una 24/25 en la que solo había celebrado dos tantos en las 21 primeras jornadas. Su mejoría en la segunda vuelta (aunque infructuosa al no alcanzarse el objetivo de la salvación) ha encontrado continuidad en los primeros meses de la 25/26. El tiempo les ha dado la razón al delantero, que llegó a estar más fuera que dentro del Tenerife en verano, y a su gran valedor, Álvaro Cervera.

Sus números

Gallego, “un veterano bueno” según su entrenador, aseguró hace algunas semanas en sala de prensa que el final de su carrera aún “está lejos”. “Yo disfruto cada día. Vengo con la máxima ilusión a entrenar. Me exijo y me lo paso bien con mis compañeros porque hay un grupo fantástico y no pienso más allá”, expuso el futbolista. Los números avalan su discurso. El catalán no es un futbolista de plantilla y tampoco de rotación, es capital para Cervera, cuya confianza en el espigado atacante se traduce en rendimiento.

En total, Gallego suma este curso más de 1.200 minutos repartidos en 17 partidos. Tantos como duelos de Liga se jugaron hasta el parón. En Copa, Enric no viajó a Madrid para visitar al Acalá y frente al Granada solo jugó en la segunda mitad, cuando la necesidad de remontar el 0-1 nazarí obligó a Cervera a sacar al campo a sus dos grandes amenazas ofensivas: el propio barcelonés y Jesús de Miguel. Gallego solo ha sido suplente en un partido liguero (frente al Bilbao Athletic) y ha visto portería en ocho ocasiones. Es una pieza clave en el líder de Primera Federación. En lo que se ve y en lo que no tanto, como su aportación en el balón parado defensivo. Siempre alerta y ganador en el primer palo. Un seguro.

En diciembre, tres goles para seis puntos

En diciembre, a Gallego le catapultaron al galardón de MVP del Mes sus tres goles contra el Real Avilés y la Ponferradina. Tres dianas que sirvieron al representativo para sumar seis puntos de los nueve que hubo en liza (Fabricio anotó por partida doble en la visita al Lugo que concluyó en empate a dos goles). Tanto de cabeza frente al Avilés (victoria por 0-1) y doblete contra la Ponfe (2-0). Gallego, por el camino, fue nombrado Mejor Jugador de la Jornada 17, la última antes del parón. Fue la antesala a una distinción, la del Mes, que atestigua que sigue en forma. El tercer futbolista más veterano de la categoría (solo por detrás de Aitor Sanz y Natalio, ambos con 41) sigue dando guerra.

Aridane Santana, futbolista al que Enric Gallego ha igualado con 44 goles con el Tenerife. / C.D.T.

Al alza entre los históricos

Tanta, que a la sombra de los récords de longevidad y partidos jugados de Aitor Sanz, Gallego sigue subiendo en su particular escalada de goleadores históricos con la camiseta del Tenerife. Con los 44 que alcanzó gracias a los dos que festejó antes de despedir 2025, Gallego igualó a Aridane Santana y comparte el noveno puesto de la tabla con el grancanario. Con los 107 de Julito, los 89 de Pizzi y los 82 de Antonio Pedrero inalcanzables, tampoco parecen objetivos razonables los 79 de Nino o los 73 de Víctor y José Juan. Por contra, muy cercanos en la lista sí le quedan a Enric los 48 de Lasaosa y David Amaral y los 51 de Justo Gliberto. Esto es, objetivo sexto puesto.

Sancionado, no viaja a Navarra

A Aridane Santana, eso sí, el incombustible delantero de El Bon Pastor no podrá dejarlo atrás el próximo 4 de enero, cuando el Tenerife visite a Osasuna Promesas en Tajonar. Cervera deberá elegir entre buscarle un sustituto provisional en el once o cambiar de sistema e introducir a un centrocampista más. Gallego, que vio la quinta amarilla de la temporada frente a la Ponferradina, deberá cumplir un partido de sanción.