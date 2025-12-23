'Suministros Nacho Gil', un filón ofensivo para el Tenerife

Nacho Gil intervino de manera directa en diez de los 32 goles que ha marcado el CD Tenerife. Cuatro de esos tantos fueron obra suya y en seis fue el asistente. A grandes rasgos, así se resume la aportación de uno de los futbolistas más influyentes del equipo blanquiazul, uno de los cinco con participación en todos los encuentros ligueros –los 17–, junto a Dani Martín, David Rodríguez, Enric Gallego y Jesús de Miguel, y uno de los tres con presencia en todas las alineaciones titulares, a la par que Dani y David.

El atacante le cogió el pulso a la competición enseguida. En la jornada de estreno, la de la visita al Guadalajara, abrió su cuenta goleadora para aumentar la ventaja que habían logrado los de Álvaro Cervera con una diana de Dani Fernández. En la cita siguiente, con el Mérida en el Rodríguez López, amplió el repertorio conectando con Jesús de Miguel para que el delantero madrileño hiciera el 1-0. Y ya convertido en el encargado de ejecutar faltas y saques de esquina –la lesión de Marc Mateu le había dado vía libre en esa especialidad–, activó en Valdebebas una de los recursos más productivos del Tenerife, los córneres. Nacho puso el balón y Álvaro González lo empujó de cabeza a la red.

Gil continuó enriqueciendo sus estadísticas el 4 de octubre. Lo hizo redondeando el triunfo (3-1) sobre el Zamora en el Heliodoro. Y repitió cuatro semanas más tarde en un encuentro clave, el que sirvió para cortar la racha de tres jornadas sin vencer, el del 0-2 en La Malata. Suyo fue el gol que abrió el camino ante el Racing de Ferrol.

La racha en los saques de esquina

Su estado de forma quedó refrendado con una asistencia –de córner para el remate de Aitor Sanz tras una peinada de De Miguel– y un golazo en Getxo (1-4).

A continuación, extrajo el máximo rendimiento a su precisión en el golpeo a balón parado desde la esquina. Lo aprovechó Fabricio en el triunfo sobre el Arenteiro –con prolongación de Gallego– y el empate en Lugo, y también Enric Gallego en el 0-1 en Avilés.

Pero los suministros ofensivos de Gil han dado para más, sin ser el último o el penúltimo en tocar el balón. En realidad, casi siempre aparece en la antesala de un gol. Lo hizo cuando Fabricio batió por segunda vez al arquero del Lugo en el Anxo Carro. Un pase suyo al área desde el costado izquierdo del ataque, desencadenó el barullo que desenredó el centrocampista.

Ysin ir tan lejos, forzó el 1-0 en la reciente victoria ante la Ponferradina al obligar al guardameta a despejar en corto para que Gallego anotara y acercara a los blanquiazules a una merecida victoria.

Con 21 jornadas para que el Tenerife complete el calendario de Primera RFEF, Nacho tiene a su alcance igualar e incluso mejorar su registro más alto de goles marcados. Su récord está en los ocho tantos que consiguió en la temporada 2016/17 con el filial del Valencia en Segunda División B –siete en Liga y uno en la promoción de ascenso–. Fue un Mestalla entrenado por el exblanquiazul Curro Torres y con compañeros de generación como Nacho Vidal (Oviedo), Antonio Lato (Mallorca), Rafa Mir (Elche), Carlos Soler (Real Sociedad) o Ferran Torres (Barcelona).

De Miguel, Enric Gallego...

Tras su etapa de formación y despegue en el Valencia, Nacho fue buscando su espacio en Las Palmas, Elche –en ambos casos, cedido–, Ponferradina, Cartagena, New England Revolution –Estados Unidos– y Volos –Grecia–, hasta recibir en el verano pasado la oferta del Tenerife, con el que firmó por dos temporadas. En la escuadra blanquiazul está destacando como uno de los principales generadores de fútbol de ataque, un protagonismo que queda reflejado en sus números. Pero no es el único que sobresale en el funcionamiento ofensivo. Por ejemplo, Jesús de Miguel es el máximo anotador de la plantilla tinerfeña, con nueve goles, y también uno de los asistentes más prolíficos (4). Y Enric Gallego elevó su cuenta realizadora a ocho dianas gracias al doblete con el que el Tenerife superó a la Ponferradina en casa (2-0).

Son tres de los once goleadores del representativo en el presente curso liguero. La relación se completa con el último en sumarse a la lista, Fabricio de Souza (3), con un anotador inesperado que subió del filial, Alberto Ulloa (2), y con Dani Fernández, Maikel Mesa, Mahadou Bale, Anthony Landázuri, Álvaro González y Aitor Sanz (1).

El Tenerife es, con diferencia, el equipo con más goles a favor (32) de los 40 que participan en Primera RFEF, repartidos en dos grupos. Los siguientes son el Avilés Industrial, Mérida (26), Celta Fortuna, Zamora (25) y Atlético Madrileño (25), que es el único del Grupo 2.