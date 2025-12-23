CD Tenerife, un líder al alcance de pocos en Primera Federación

La pausa navideña invita a hacer números, a echar un vistazo a las cuatro anteriores ediciones de Primera RFEF y saber cómo les fue a los equipos que, como el Tenerife, fueron líderes después de 17 jornadas. ¿Subieron todos a Segunda? ¿Lo hicieron como campeones de grupo? Las respuestas aconsejan, entre otras cosas, no dar nada por sentado a estas alturas del curso.

Por lo pronto, el equipo entrenado por Álvaro Cervera es el segundo mejor líder de los diez que se han repartido en los dos grupos de esta categoría desde su creación en la temporada 21/22. Los blanquiazules sumaron 38 puntos de los 51 por los que compitieron –un 74,5 por ciento que no está nada mal–. El único que llegó a las puertas de la decimoctava fecha con una producción más alta fue el Castellón de la 23/24. Los de Castalia alcanzaron las 40 unidades.

Por detrás, el Deportivo y el Villarreal B de la 21/22, con 37 cada uno; el Córdoba de la 22/23, con 36; el Celta Fortuna de la 23/24, con 35; la Cultural y Deportiva Leonesa de la 24/25 y el Atlético Madrileño de la 25/26, con 33; el Antequera de la 24/25, con 32; y el Eldense de la 22/23, con 31 puntos.

Los que sí subieron

De todos esos equipos –sin contar al filial del Atlético de Madrid, que como el Tenerife está en plena competición–, los únicos que lograron acceder al nivel superior en ese mismo ejercicio liguero fueron el Villarreal B, el Eldense, el Castellón y la Leonesa. Y no todos lo consiguieron por la vía directa. El Villarreal B cruzó esa meta después de superar dos eliminatorias diferentes a las de ahora, una versión reducida de un partido cada una y en una sede común –tiempos de la pospandemia–, igual que el Eldense, en su caso con el formato actual de promoción, con semifinales y final a ida y vuelta. Sí pudieron evitar el playoff la Cultural en 2025 y el Castellón en 2024. Los demás se quedaron en el intento. Por ejemplo, el líder del Grupo 1 en la decimoséptima jornada de la temporada 22/23, el Córdoba, terminó fuera del quinteto de cabeza. Yel de la 21/22, el Deportivo, vivió la amarga experiencia de caer en la final de la promoción ante el Albacete en su propio campo, Riazor. Los coruñeses cubrieron el tramo de las 17 primeras fechas con 37 puntos, una menos que las que tiene ahora el equipo tinerfeño, que si mantiene el ritmo de puntuación que lleva, terminará con 85. El récord de un campeón de grupo está en los 82 que acumularon el Racing de Santander y el Castellón en los ejercicios 21/22 y 22/23. Los otros no llegaron tan lejos. El Deportivo de la 22/23 sumó 78, el Racing de Ferrol de la 22/23 se plantó en 75, el Andorra de la 21/22 dejó su marca en 71... Y por debajo de los 70, el Amorebieta de la 22/23 (69), la Cultural Leonesa de la 24/25 (65) y el Ceuta de ese mismo curso (62).

Si el Tenerife sumara todo lo que le queda en el Rodríguez López –once partidos– y perdiera en cada una de sus salidas, acabaría con 71, una cifra que más de una vez fue suficiente para ser campeón.

La ventaja de cinco puntos

Otra manera de calibrar las opciones de éxito del Tenerife en función de su situación en la tabla es la medida de la diferencia que tiene con el segundo clasificado. Su margen es de cinco unidades con e Celta Fortuna (38 y 33). Con ello ha conseguido algo que solo había sucedido una vez en una Primera RFEFque, dicho sea de paso, es una competición muy joven. Y es que solo existe el antecedente de un líder con ese mismo margen después de 17 jornadas. Se trata de la Cultural y Deportiva Leonesa. Hace un año, el equipo del Reino de León inició las vacaciones navideñas con 33 puntos y un colchón de media decena con su más cercano perseguidor, la Real Sociedad B. En ese momento parecía inalcanzable para el resto, pero lo cierto es que sufrió para amarrar su campeonato y subir a Segunda por el camino más rápido. Sí cumplió ese objetivo, pero lo hizo con los mismos puntos que la Ponferradina (65) gracias a un ajustado golaverage con el conjunto berciano: 2-0 en León y 2-1 en Ponferrada. Un ascenso de foto finish.

Y aunque no lo parezca, los demás líderes en la decimoséptima jornada no contaron con la ventaja que maneja ahora el Tenerife. El Castellón, por citar un caso similar, no pudo despegarse del Ibiza tan fácilmente en la 23/24. Los albinegros rompieron registros con sus 40 puntos, pero los celestes también lo hicieron, dado que calcaron esa misma cifra justo antes de perder fuerza y acabar la campaña en el cuarto lugar de la tabla.

Goles a favor y en contra

Si la comparación se traslada a los registros defensivos y ofensivos, el Tenerife también destaca como un equipo especial, superior a la mayoría de participantes, no solo a los que también fueron líderes. Los 32 goles que ha marcado representan el cuarto mejor dato de Primera RFEF, solo superado por los 40 que anotó el Castellón en la temporada 23/24, los 34 del Ibiza en ese mismo ejercicio y los 33 del Villarreal B en la 21/22. El Córdoba y el Celta Fortuna también sumaron 32 goles en los 17 primeros partidos del calendario.

Pero la escuadra blanquiazul sobresale igualmente por las pocas veces en que su portero ha sido batido:solo diez. Se trata de la segunda mejor marca de Primera RFEF, a la par que la establecida por la Ponferradina en la 23/24 y únicamente mejorada por la que tuvo el Deportivo en la 21/22 (-9).

El Tenerife dejó su puerta a cero en diez de los 17 partidos que ha disputado. Solo encajó goles en los encuentros ante el Castilla (1-3), Zamora (3-1), Unionistas (0-2), Barakaldo (2-0), Bilbao Athletic (0-1), Arenas (1-4) y Lugo (2-2).