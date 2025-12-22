Rayco García saca adelante una junta más convencional

Después de tres juntas anteriores –celebradas a partir del 17 de diciembre de 2024– con giros inesperados, cambios de consejeros y demás, y con la transición iniciada para pasar de la etapa liderada por José Miguel Garrido y el sindicado a la actual, con Rayco García como accionista de referencia, el Tenerife celebró este lunes dos más convencionales y más tranquilas, una ordinaria y otra extraordinaria.

Solo hubo apoyo unánime en la aprobación de un punto, el que sirvió para bajar el mínimo de integrantes del consejo de administración a tres, y únicamente fue rechazado el último, el correspondiente a la reducción de acciones necesarias para participar en las asambleas –seguirán siendo indispensables 75–. Los otros, con las cuentas y la gestión como asuntos principales, recibieron el respaldo necesario para que pasaran el corte, superando por poco el 50 por ciento de votos a favor. Las tarjetas del sí tuvieron el principal peso de Rayco y del paquete liberado del sindicado que pertenece a José Miguel Garrido, contra la oposición de la alianza creada en 2022 por el propio empresario madrileño, Miguel Concepción, Amid Achi y Conrado González.

De estas dos juntas de se extrae la conclusión de que Rayco García ya es el accionista del Tenerife con más títulos. Participó con 53 a su nombre, con 29.774 adquiridos por una de sus empresas, RGConsultant & Sport Solutions, y con 132.554 aportados por Cabrera Real State, firma de la que también es dueño. En total, 162.381. José Miguel Garrido no asistió, pero estuvo representado por dos abogados con las cabeceras de Only One Way (46.251) y Eolus Capital (113.101). O l o que es lo mismo, con 159.352 acciones propias, o de su dominio.

Con estas reglas del juego y con el precedente de que Garrido había apoyado a García –al Tenerife de ahora– con sus acciones liberadas del sindicado en la junta en la que, entre otras cosas, fue relevado Daniel Díaz por Miñambres como presidente, todo transcurrió más o menos como se esperaba. El sindicado no tenía poder por sí mismo para tumbar ningún punto.

Momento de tensión

La junta ordinaria comenzó con la petición de la aprobación de las cuentas del pasado ejercicio económico, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, un curso en el que el volumen de pérdidas fue de 4.851.000 euros y la deuda, de 25.372.000 euros –en junio de 2024 había sido de 19.161.000–.

"A pesar de las dificultades, esta sociedad es una empresa en funcionamiento", destacó el secretario del consejo, Antonio Porro, antes de que se produjera un momento de tensión por la intervención del representante de Traysesa, es decir, la voz del expresidente Concepción, al consultar el motivo por el que el consejo de administración había "ocultado" en la asamblea del pasado mes de julio, convocada para dar el visto bueno a una ampliación de capital que no se inició, los pormenores de la activación de un préstamo de 3.551.000 euros concedido por Right and Media para hacer frente al impacto provocado por el descenso. Desde la parte de Concepción sostienen que la ampliación de capital habría sido más rentable para el club frente a los intereses generados por el préstamo. Y Porro fue tajante. "Si el presidente designado por Traysesa (Concepción) hubiera gestionado mejor la sociedad, seguramente no habríamos tenido casi 5 millones de pérdidas y no habríamos tenido que adoptar esta medida excepcional", apuntó para añadir que con la ampliación de capital, "Traysesa se habría visto beneficiada y el club estaría con una junta cada dos meses por el descontento que existe por no poder presidir al Tenerife".

Junta General Ordinaria y Extraordinaria del CD Tenerife / María Pisaca

Finalmente, las cuentas contaron con un respaldo –sí de Only One Way y no de Eolus Capital– del 52,56 por ciento del capital presente, por un 47,20 de votos negativos y un 0,35 de abstenciones.

La gestión, con un matiz

El punto relacionado con la gestión, incluyó un matiz. Porque con el ejercicio en cuestión sin terminar, en la junta de febrero de 2025, se inició una acción social de responsabilidad que afectó a los exconsejeros Paulino Rivero, Samuel Gómez Abril y Conrado González por, según los accionistas reclamantes, unos desfases presupuestarios. Por ese motivo, el consejo actual planteó la aprobación de la gestión realizada por el consejo con la exclusión de Rivero, Gómez y González –por pasiva, sí se incluyó en la votación la participación de Santiago Pozas y Juan Guerrero–. El resultado, 222.834 votos favorables, 199.138 abstenciones y ninguna cartulina roja.

Sin rebaja para asistir

Así terminó la junta ordinaria. Sin pausa, comenzó la extraordinaria, convocada para la modificación de tres apartados de los estatutos del club. Dos de ellos tuvieron que ver con el número de integrantes del consejo de administración. La mesa pidió la aprobación para que el grupo de gobierno esté formado por cinco consejeros, que son los que hay ahora –Rayco García, Felipe Miñambres, Ayoze García, Antonio Porro y Shelia Trujillo–. Y también que el mínimo descendiera a tres integrantes como medida preventiva, como "un paraguas legal ante cualquier percance" a modo de baja inesperada, dijo el secretario. El primer punto tuvo un respaldo del 53 por ciento, y el segundo, de un pleno.

Por último, a petición de Rayco García, se intentó que la cantidad mínima de acciones necesarias para intervenir personalmente en las juntas pasara de 75 a 35. Pero en este caso, el punto no fue aprobado. Votaron en contra los representantes de Traysesa, Only One Way y Eolus Capital, así como el exconsejero Francisco Heredia: 176.968 a favor, 245.004 en contra.

Las dos juntas se desarrollaron en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López con 25 accionistas con derecho a voto que cubrieron el 79,80 por ciento del capital social del Tenerife.