Gallego supera la marca de sus dos últimos cursos

Con su doblete en el partido de ante la Ponferradina en el Heliodoro Rodríguez López, Enric Gallego llegó a los ocho tantos. En 17 jornadas de la temporada 25/26 ya ha mejorado sus registros de las dos anteriores completas. En la 23/24 llegó a seis y en la posterior se quedó en siete. En ambos casos, con el Tenerife en Segunda División y no en Primera RFEF, como ahora. Pero los números de Enric son los que son, independientemente del nivel de la competición.

El ariete barcelonés está cumpliendo su quinta campaña en el representativo. Debutó con 12 dianas en el curso que acabó con la derrota del equipo blanquiazul en la final de la promoción de ascenso a Primera ante el Girona. Firmó 10 goles en Liga y un par en las semifinales del playoff, ambos en el derbi disputado en Gran Canaria.

En el ejercicio siguiente, Enric se marchó de vacaciones con once tantos en su estadística individual.

En total, 44 goles en 172 encuentros oficiales, contando los de Liga, promoción y Copa del Rey.

Gallego no marcaba por partida doble desde el clásico de Liga celebrado el 18 de marzo de 2023 en el Rodríguez López. Ese día, el portador del dorsal 18 encarriló pronto la victoria tinerfeña ante la UD Las Palmas batiendo a Álvaro Valles en los minutos uno y cinco.

En esa misma temporada, la 22/23, había sido el autor de otro doblete, en ese caso con el Málaga como oponente, pero también en el estadio santacrucero. Su pegada fue necesaria para que el Tenerife derrotara al equipo andaluz (3-1).

Gallego venía de su temporada en el Tenerife más productiva en lo que a dos en uno se refiere. En el curso 21/22 fue protagonista por este motivo en tres encuentros. Empezó en El Molinón, liderando una victoria isleña ante el Sporting (1-2), repitió en el triunfo en el Heliodoro con el Fuenlabrada como rival (3-1) y finalmente pasó a la historia de los derbis con su doble impacto en el estadio de Gran Canaria.

Después del 2-0 de ayer, Gallego reconoció que se sintió «bien» en el campo. «Hicimos una gran primera parte y generamos muchas ocasiones para marcar, pero no pudimos finalizarlas. En la segunda, el equipo continuó con la misma intensidad y se encontró con un premio merecido», resumió el delantero catalán, «contento por el despliegue físico y táctico» mostrado por los blanquiazules. «Y personalmente, con los dos goles todo se redondea un poquito más», añadió Gallego.

Su deseo para el nuevo año

El atacante reconoció que «cuando vienen las fiestas –navideñas–, parece que la gente puede ponerse a pensar más en los viajes y demás», pero quiso destacar que el Tenerife «dio la cara en todo momento» en el encuentro con la Ponferradina. «Este triunfo es el mejor resultado para disfrutar de la familia y de los amigos y recargar las pilas para la vuelta, porque en nada volveremos a competir», apuntó Enric.

En su particular petición de deseos para el nuevo año, puso la «salud para todos» por delante, porque «eso es lo más importante», y luego, «a nivel profesional y deportivo», se quedó con el sueño de que el Tenerife siga «en el mismo camino, que es el correcto». De hecho, vaticinó que «vendrán cosas bonitas» si el equipo blanquiazul avanza así, «pasito a pasito».