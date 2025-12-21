Cervera: «La primera parte ha sido de lo mejor del año»

Álvaro Cervera compareció satisfecho tras el triunfo del CD Tenerife ante la Ponferradina y no dudó en celebrar una primera parte que definió como «de lo mejor que hemos hecho este año en casa», aunque sin el botín del gol. «Ahí es donde hemos sometido al contrario. La segunda ha sido buena y hemos marcado, pero la primera ha sido muy buena y no hemos tenido la suerte de marcar», resumió el técnico

Cervera valoró el encuentro como un ejercicio de madurez colectiva ante un rival al que no quiso restar mérito pese al resultado. «Hoy hemos hecho un gran partido. Nos falta ser más contundentes. Hacemos muchas cosas bien, pero no las acabamos y es lo que nos falta», explicó, antes de añadir que «todo» no lo pueden tener. También hubo espacio para reivindicar a la Ponferradina, a la que definió como «un equipo bueno de la categoría» y del que se mostró convencido de que «remontará posiciones».

Cuestionado sobre si había sido el partido más redondo del equipo en el Heliodoro Rodríguez López, el técnico recalcó que «el equipo estuvo muy bien», al tiempo que destacó la facilidad con la que los suyos lograron plantarse cerca del área rival. «Ellos no encontraban situaciones y nosotros llegábamos con bastante facilidad al borde de su área. Luego ya entra la individualidad, la genialidad, el acierto», puntualizó. De nuevo, apeló al equilibrio entre ambas partes: «La primera ha sido muy completa y muy buena, pero sin gol. La segunda, quizá no tan intensa ni con tantas llegadas, pero es donde hemos metido los goles, también por el cansancio de la primera».

Hubo también elogio especial del míster blanquiazul para Enric Gallego, protagonista absoluto en la feliz tarde tinerfeñista con un doblete. «Un jugador de esa edad, con la forma de ser que tiene Enric, entra siempre en cualquier equipo que entrene yo», expresó. «Corre mucho, los datos son muy buenos y hace cosas que no se ven, como el balón parado defensivo, donde nos ayuda muchísimo», añadió. Para el Tenerife, «es un lujo tenerlo», aunque Cervera empieza a pensar en «dosificarlo porque esto es muy largo y tantos partidos, al final, lo va a notar».

Más elogios. Esta vez, para César y Alassan, dos fuentes de desborde en la tarde de ayer. «Normalmente transitamos la pelota por el centro, pero queremos hacer daño por las bandas», explicó el técnico. En el costado izquierdo persiste el «handicap» de que David no es zurdo, mientras que en la derecha, «los dos son derechos, muy profundos y crean mucho peligro».

Por último, el técnico puso el foco en Juanjo Sánchez, a quien volvió a elogiar sin escatimar adjetivos. «Es un jugador que me está sorprendiendo, y es difícil que me sorprendan con los años que llevo. Cubre mucho terreno, roba, llega, es muy serio», confesó, antes de rematar: «Vino como un fichaje para hacer equipo y ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del equipo».