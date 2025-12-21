Agüero, el fichaje de verano del Tenerife que será inscrito en enero

El primer refuerzo del Tenerife en el mercado de invierno lleva unos meses en el club. No necesitará dedicar ni un segundo de su vida a adaptarse a la Isla ni a la dinámica de trabajo de Álvaro Cervera. Ya tiene más que cubiertas esas etapas. Ha tenido tiempo de sobra porque fue anunciado como fichaje el 6 de agosto de 2025. Se trata de Facundo Agüero. «No sé si se hará el 1 o el 2 de enero, pero tendrá ficha», aseguró Álvaro Cervera confirmando así la inscripción de un defensa que se quedó sin hueco en el plantel tras el cierre de la ventana de verano.

Ahora sí lo tendrá. Y el Tenerife no se verá obligado a forzar ninguna desvinculación para ello. La decisión de Álvaro González de no continuar en el representativo, facilitará las cosas. En cualquier caso, la incorporación de Facundo a la lista de jugadores con los que Álvaro Cervera podrá contar para la competición formaba parte de los planes de la dirección deportiva encabezada por Manu Guill. Sin González, la maniobra servirá para relevar a un central por otro.

La situación especial de Agüero se produjo por un error de cálculo. En un principio, el club consideró oportuno unirlo al proyecto, pero en el momento de inscribir a los jugadores en la Real Federación Española de Fútbol para iniciar la competición, se encontró con el inconveniente de que había un excedente en el número de mayores de 23 años –el límite está en 18–. La conveniencia de apuntalar el centro del campo casi a última hora con la contratación de Javi Pérez, provocó el desajuste. Sobró un jugador y el orden de preferencias desplazó al defensa argentino al último lugar. «El club tomó la decisión de que, finalmente, se quede sin licencia. Estamos buscando una solución en los mercados que todavía están abiertos, y si no sale, esperaremos a diciembre para ver si le podemos dar una ficha aquí», explicó Manu Guill en su repaso de la actuación del Tenerife en el periodo de altas y bajas de verano.

El camino tomado fue el segundo. Facundo, que se había comprometido con el Tenerife por una temporada –hasta junio de 2026–, prefirió no hacer las maletas de nuevo y aceptó continuar unos meses en el equipo tinerfeño sabiendo que no iba a poder participar en los partidos hasta el cambio de año. Entrenar con el grupo, sí; pero jugar, no. Y como no hay mal que por bien no venga, aprovechó para demostrar en el día a día que sí podía tener su espacio en el equipo. Cervera ha tomado buena nota y tiene claro que Facundo podrá ser útil en la segunda vuelta.

Cervera, convencido

Por lo pronto, al técnico le parece que tanto la formación como la procedencia de Agüero, deberían ser avales suficientes. «Es sudamericano, es central... Eso ya nos da una pista», advirtió el entrenador sobre un jugador que «es un cañón por arriba, es muy fiable». Por lo demás, considera que serán las situaciones reales de los partidos las que terminarán por definir el perfil del futbolista natural de La Pampa. «Por abajo habría que verlo, porque en los entrenamientos estás con compañeros y hacemos juegos que se parecen poco a los partidos, pero por arriba es bueno y es competitivo, porque lo lleva en sus genes. Luego habrá que verlo jugar para saber cómo se maneja con el balón, en las salidas a las esquinas para cortar...», detalló.

Con Facundo dado de alta en la RFEF para ayudar en el campo a partir del encuentro del primer fin de semana de enero, en la Ciudad Deportiva de Tajonar ante el Osasuna Promesas, si no surgen contratiempos o el club cambia de planes, la nómina de centrales quedará formada por José León, Anthony Landázuri –una pareja consolidada desde el partido en La Malata ante el Racing de Ferrol del 1 de noviembre– y Agüero. No estará Álvaro González. El cántabro jugó su último partido con el Tenerife el 24 de octubre en Barakaldo. Después de ser baja en Ferrol en la siguiente cita, por la acumulación de cinco tarjetas amarillas, y de enlazar cuatro jornadas convocado pero sin minutos, comunicó que tenía molestias físicas provocadas por una pubalgia y se trasladó a Cantabria para iniciar un tratamiento médico con permiso del club. Ese distanciamiento coincidió con la voluntad del defensa de no continuar ligado al Tenerife. La ruptura no es oficial todavía, pero se supone que lo será antes de que finalice el año natural. Sin ser nada urgente ni indispensable, quedará abierta la opción de que el club sume un cuarto especialista a la plantilla durante el mercado de invierno, aparte de la inscripción de Facundo. Sería un jugador menor de 23 años.