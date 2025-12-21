2025, el año de David Rodríguez en el CD Tenerife

David Rodríguez es el futbolista de campo del Tenerife con más minutos en la Primera RFEF 25/26. Ya ha rebasado la cota de los 1.500. Solo supera ese registro el portero Dani Martín, que lleva un pleno en 17 jornadas. La presencia constante en la competición del lateral no es algo nuevo. Se ganó ese papel en enero de este año, justo cuando Álvaro Cervera regresó al club con la misión de intentar evitar la pérdida de la categoría del equipo, sin éxito. El canterano, ascendido a profesional hace dos veranos después de que cogiera rodaje con una cesión al Antequera y nombrado capitán –junto a Aitor Sanz y Enric Gallego–, en la pretemporada de 2025, pasó de participar a ratos en la primera vuelta de la 24/25 a ser titular, estatus que mantiene y que no parece que vaya a perder.

De los 43 partidos de competición que disputó el Tenerife en 2025, empezando con el de Copa con el Osasuna y terminando con el reciente 2-0 a la Ponferradina, David jugó 39. Fue convocado y no tuvo minutos en el encuentro con el Levante del 7 de enero, en el que el técnico aún estaba buscando una alineación tipo; se perdió la cita con el Huesca en casa –9 de marzo– por una herida que había sufrido la jornada anterior en Anduva; tuvo que cumplir una sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas en la visita a La Malata del 11 de mayo; y descansó en la eliminatoria copera con el Granada del 4 de diciembre. En el resto de partidos David sí tuvo presencia, casi siempre como titular (38) y sin ser sustituido (31).

El caso de este futbolista es especial. Llegó a la cadena de formación del Tenerife con 12 años, procedente del Sobradillo, y fue cumpliendo cada etapa, escalón a escalón, hasta alcanzar la cima. Y no solo para tocarla de manera puntual, sino para convertirse en profesional, uno de los portavoces de la plantilla y una pieza clave para Cervera, entre otras cosas por su regularidad y por su capacidad de adaptación. De hecho, siendo lateral derecho, si no hubiera sabido desenvolverse de la misma manera en el costado izquierdo de la defensa, puede que no hubiera tenido tanto recorrido. Pero estuvo ahí para cubrir huecos cuando el carril opuesto se debilitó el curso pasado por las lesiones y por el bajo rendimientos de los especialistas Fernando Medrano y Adri Guerrero.

En el presente ejercicio empezó ocupando su puesto natural en la visita al Guadalajara, pero Cervera no dudó en utilizarlo más tarde a pierna cambiada como alternativa a Ander Zoilo, que era el único zurdo sano que quedaba en esa demarcación tras la tempranera entrada en la enfermería de Marc Mateu por un esguince de tobillo –ya ha vuelto a entrenar con normalidad y se espera que esté preparado para jugar en el inicio de 2026–. En un tramo largo de la primera vuelta de la 25/26, desde la victoria en Ferrol en adelante, los laterales han sido tinerfeños, César Álvarez y David Rodríguez. Una simetría de presente y futuro.

El portador del dorsal 2 de la plantilla blanquiazul reconoce que la 24/25 fue, en el plano individual, una de sus «mejores temporadas», a la par que la anterior, la de su cesión al Antequera –36 partidos y un gol en Primera RFEF–. «No esperaba jugar tanto –en su regreso al Tenerife–, pero creo que me lo gané en el campo», sostiene un futbolista que, en cualquier caso, se quedó con un «sabor agridulce» por el triste desenlace del descenso del equipo. «Da igual hacer una buena campaña si bajas, porque eres de aquí y te duele», asegura el defensa, que el pasado verano recibió ofertas de otros clubes pero decidió aceptar la propuesta de renovación del Tenerife hasta junio de 2028. «Pensé que tenía que quedarme, es lo que quería hacer, así que hablé con el club y lo arreglamos, no tuvimos dudas», recuerda Rodríguez sobre un cruce de caminos en el que, visto lo visto, eligió la opción adecuada.

Su conexión futbolística con Álvaro Cervera es tal, que el propio entrenador llegó a afirmar que es la clase de jugador que ficharía para otro equipo, en el supuesto de que él trabajara ahora en un club diferente y tuviera que escoger a uno de los que tiene a sus órdenes. «Es algo que le va a gustar oír, y es como en su día me pasó con Javi Moyano o con Iñigo Ros –blanquiazules en el ascenso a Segunda de 2013–, que llegado el caso le diría a otro director deportivo: fíchalo, da igual para qué posición», confesó en una entrevista en la Ser.