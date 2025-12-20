Contra la Ponferradina y la gripe en el último partido del año

Un Tenerife-Ponferradina a estas alturas del calendario, con solo dos jornadas más por delante para que se consuma la mitad del curso, tuvo que haber sido un duelo directo entre dos de los favoritos a competir por el ascenso. Pero solo los tinerfeños están cumpliendo con su parte. Son líderes destacados del Grupo I de Primera RFEF. Y no es que su oponente esté fuera del tren de cabeza, sino que ocupa uno de los puestos de descenso. Es quinto por la cola con una desventaja de 18 puntos con el líder. Se trata de una diferencia que no se vio venir en el arranque de una temporada en la que ambos entraron con paso firme, ganando en la fecha inaugural. La apertura situó a la Ponferradina al frente de la tabla, un privilegio que le duró una semana. Todas las demás, para el Tenerife.

Visto así, los locales parten como favoritos. Pero eso es, precisamente, lo que provoca la desconfianza de Álvaro Cervera, que ha reconocido tener la mosca detrás de la oreja por saber que el rival lleva seis jornadas seguidas sin ganar –siete encuentros si se cuenta el de Copa con el Racing–. En medio, el club berciano recurrió incluso a la medida drástica de cambiar de técnico. Pero ese giro tampoco le ha dado resultado. El sustituto de Fernando Estévez, Mehdi Nafti, no ha ganado –tres partidos ligueros con dos derrotas en El Toralín y un 2-2 en la casa del Unionistas, más la Copa–. Es una tendencia que inquieta a Cervera, que debe tener la sospecha de que, en este caso, las apariencias engañan.

Vuelta al Heliodoro

En cualquier caso, su equipo viene de ofrecer un rendimiento convincente en Avilés, donde solo necesitó un gol –de Enric– para ganar. Fue un Tenerife práctico y sin fisuras que vuelve a casa después de dos salidas consecutivas, a Lugo (2-2) y al Suárez Puerta (0-1), que no juega como local desde el cruce de Copa contra el Granada (0-1) y que perdió en Primera RFEF por última vez el 8 de noviembre, ante el Bilbao Athletic.

A partir de ahí se consolidó una alineación que se mantuvo hasta la reciente visita al Avilés, donde fueron novedades Balde y Maikel –por Alassan y De Miguel, que participaron como suplentes– y donde faltó Aitor Sanz por sanción. El hueco dejado por el capitán fue aprovechado por un pletórico Juanjo Sánchez. El nivel ofrecido por el centrocampista sevillano invita a pensar que repetirá ante la Ponferradina. Si Cervera toma esa decisión, se supone que Juanjo será el acompañante de Aitor, como en el tramo inicial de la temporada. Porque todo parece indicar que el madrileño jugará de inicio. Este reencuentro desplazaría a Fabricio, el autor de tres de los cuatro últimos goles del equipo. Descartada la opción de que coincidan los tres de inicio –el técnico desmontó esa alternativa–, lo más probable es que la pareja de volantes salga de ahí, que sean dos de esos tres.

Dudas y bajas

Todo esto, si no lo impide la gripe que ha afectado a la plantilla blanquiazul esta semana. Los contagios han dejado en el aire la convocatoria y también el once. Lo único seguro es que faltarán Álvaro González, que ha pedido su desvinculación del club, Javi Pérez, por una lesión, y Marc Mateu, ya recuperado de un eterno esguince pero sin ritmo para competir.