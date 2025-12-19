«El Tenerife es el mejor, pero no vamos de víctimas»

Vender el partido de mañana en el Heliodoro Rodríguez López como un pulso entre los dos únicos equipos que han sido líderes del Grupo 1 de Primera RFEF esta temporada, es tan cierto como engañoso. Porque el visitante, la Ponferradina, solo ocupó ese puesto tras la jornada inaugural. Una semana. En las 16 siguientes, la plaza fue para el Tenerife. Ahora cruzarán sus caminos en situaciones diferentes.

Tras la fecha de apertura, en la que cada uno cumplió con los pronósticos ganando su partido, el Tenerife siguió su marcha triunfal, pero la Ponferradina se atascó. Unos añadieron 32 puntos a su clasificación y otros, solo 14. El resultado general sitúa a los de Álvaro Cervera al frente de la tabla y a los Mehdi Nafti en la zona que conduce a Segunda RFEF –son quintos por la cola–. El entrenador franco-tunecino lleva cuatro partidos en el club de El Toralín –uno más si se cuenta la eliminatoria de Copa perdida ante el Racing–. Todavía no ha ganado. Debutó con una derrota en campo propio ante el Arenas, continuó con un empate en la cancha del Unionistas y amplió la racha con un sorprendente 1-3 en casa con el Arenteiro.

Después de quedarse la campaña pasada a las puertas del ascenso directo y de caer en la final de la promoción ante el Andorra, la Ponferradina se renovó con la idea de llegar más lejos en la 25/26. Para ello eligió a otro entrenador, Fernando Estévez, que fue despedido después de 13 jornadas. Su sustituto, Mehdi Nafti, no ha logrado aplicar en su equipo el efecto que se esperaba. Pero no se rinde. Ni mucho menos. La visita al líder no le intimida. La ve como un estímulo, como una oportunidad.

Intenciones en el Rodríguez López

Ayer dejó claras cuáles serán sus intenciones en el Rodríguez López. «El Tenerife es el mejor, supongo, pero no voy de víctima, que el mensaje quede muy claro», advirtió Nafti. «Iremos a la casa del líder a competir con nuestras armas. No voy a hablar de ver si podemos rascar algo. Seremos once contra once. Ellos son un equipo de Primera RFEF hasta mayo, que yo sepa, y nosotros, también lo somos. Después se verá en el verde».

Nafti aseguró que le da «igual lo que opine la gente» sobre las opciones que tiene la Ponferradina de ganar en Tenerife. «No es algo que nos interese», remarcó. «Lo único que sé es que el cuerpo técnico e incluso los jugadores estamos cansados de palabras, de motivación, de mensajes optimistas... Hay que callarse y trabajar. Ni pretendemos ni queremos levantar el ánimo de la gente que nos sigue apoyando, porque hasta uno mismo se cansa de esos mensajes», siguió el técnico de la Deportiva.

Aunque fue en la etapa anterior, la liderada por Fernando Estévez, la Ponferradina ha seguido una trayectoria aceptable como visitante. Ganó en Avilés y Talavera y empató en Tajonar, Mérida y Barakaldo. Solo perdió en los campos del Racing de Ferrol y Celta Fortuna. Luego, con Nafti logró un 2-2 en Salamanca. En definitiva, el Tenerife recibirá al sexto mejor visitante del Grupo 1 con dos victorias, cuatro igualadas, un par de derrotas y solo seis goles en contra.