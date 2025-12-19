¿Qué le pide Álvaro Cervera al año 2026?
El entrenador del Tenerife expresa sus deseos con vistas a la segunda vuelta de la temporada 25/26
En la víspera del último partido de 2025, Álvaro Cervera compartió sus deseos para el nuevo año, en el plano deportivo. Además, hizo un breve balance de un 2025 especial.
"¿Qué pido como entrenador?", comenzó . "Seguir un poco con la dinámica que llevamos ahora, tener un buen grupo, entrenar bien, con la implicación que hay, y por su puesto llegar al final y poder disfrutar... Es por no decirlo –ascenso–, porque si revelas los deseos, no se cumplen... Seguir como hasta ahora. Nosotros sufrimos en el día a día para poder disfrutar del partido, si lo ganamos. Seguir hasta ahora, porque en el día a día somos felices, estamos bien. Que los resultados acompañen", planteó.
De enero a junio
Además, aseguró que el Tenerife que bajó a Primera RFEF fue uno de los «mejores equipos» que ha tenido a sus órdenes. "Descendimos, pero, con sus peculiaridades porque le faltaban algunas cosas, daba gusto entrenarlo por el nivel que tenía y el compromiso que había. Y aún así descendimos. El cambio institucional sí fue un poco...", añadió sin completar la frase. "Nadie sabía qué iba a pasar –con el relevo de dirigentes– porque había entrado gente nueva, pero todo ha ido más o menos bien", destacó Cervera. "Y ahora estamos en una temporada en la que tenemos la obligación de estar arriba y devolver al equipo donde debe estar tanto social como económicamente para hacer un proyecto de futuro lo suficientemente sólido para estar tranquilos", finalizó el técnico blanquiazul.
