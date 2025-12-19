Cuándo juega este fin de semana el CD Tenerife contra la SD Ponferradina: horario y dónde ver el partido

El CD Tenerife cierra finalmente este complicado y desastroso 2025 con una imagen mucho más positiva de la que mostró al inicio. Este año ha estado marcado por el doloroso descenso a la Primera Federación y el abandono del fútbol profesional. Sin embargo, para alivio de los aficionados chicharreros, todo apunta a que esta ausencia en la categoría de plata será breve y será de una sola temporada. Para mantener viva esa esperanza, el equipo dirigido por Álvaro Cervera deberá imponerse en esta jornada a la SD Ponferradina.

Los blanquiazules consiguieron una valiosa victoria en su visita al Real Avilés Industrial, sumando tres puntos que les permiten mantener la ventaja sobre sus perseguidores en lo más alto del grupo 1 de la Primera Federación. El solitario tanto del encuentro, obra de Enric Gallego en el estadio Román Suárez Puerta, fue suficiente para que el CD Tenerife se impusiera en un escenario complicado y alcanzara su cuarta victoria en los últimos cinco partidos.

La Ponferradina quiere revertir su mala dinámica

La SD Ponferradina atraviesa una complicada racha negativa, habiendo perdido 3 de sus últimos 5 encuentros y sin conocer la victoria desde el pasado 2 de noviembre, cuando superó al CP Cacereño, colista de la categoría. Los leoneses buscarán dar un golpe de autoridad en el Heliodoro Rodríguez López con la esperanza de sumar tres puntos vitales que les permitan salir de la zona de descenso.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El CD Tenerife - SD Ponferradina comenzará a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) de este sábado 20 de diciembre. El duelo corresponde a la jornada 17 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.

Así puedes ver gratis el CD Tenerife - SD Ponferradina

El encuentro entre tinerfeños y leoneses podrá seguirse a través de los canales oficiales con los derechos de la competición: LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.