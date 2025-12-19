La gripe se cuela en el vestuario del CD Tenerife

El Tenerife se encontró esta semana con un inconveniente inesperado, los contagios de gripe que han ido mermando al equipo en los entrenamientos de preparación del partido de este sábado ante la Ponferradina, en el Heliodoro Rodríguez López (17:30). Por ello, Álvaro Cervera convocará a todos los futbolistas disponibles y verá sobre la marcha si se confirma alguna baja por este problema de salud.

"Esta semana hemos tenido bastantes bajas por la gripe, gente que no ha venido a entrenar varios días, y ya se han incorporado todos, pero algunos siguen con síntomas. Haremos una convocatoria global, vendrán todos, porque cuando cae uno en un vestuario, suele haber contagios, así que veremos los que están disponibles y cómo están los que se han recuperado. Algunos estaban con fiebre y estaban regular", comentó el técnico en la víspera del encuentro.

El entrenador, preocupado

Este es uno de los motivos que hacen que Cervera desconfíe. «No sé si es un partido trampa, lo que sí sé es que es un partido que no me gusta nada, es muy complicado», reconoció en rueda de prensa. "Creo que la Ponferradina tiene plantilla para estar arriba. Muchas veces, las cosas que pasan en el fútbol no tienen explicación.Hicieron un equipo para estar arriba y tienen muy buenos jugadores. Al principio no le salieron las cosas, pero hubo un momento en el que sí arrancó. Luego volvió atrás y cambió de entrenador, y con el de ahora (Nafti) no ha ganado, pero sí ha tenido buenos momentos", continuó Cervera antes de volver al problema de los contagios en sus futbolistas. "Con todo lo que ha pasado esta semana con la gripe, por haber entrenado poco, por ser el último partido del año y porque ellos están sin ganar –seis jornadas seguidas–... A mí me gustan las cosas más normales, que entrenen todos, que el rival venga de ganar tres o cuatro partidos seguidos... Pero es lo que hay y tendremos que utilizar mucho la cabeza. No sé si la palabra es trampa, pero sí es un partido muy complicado".

Sin Javi Pérez

A falta de saber si se cae de la lista algún blanquiazul por gripe, las únicas bajas seguras son las de Javi Pérez y Marc Mateu. El primero trata de dejar atrás una lesión muscular y su compañero ha vuelto a entrenar tras un proceso largo de recuperación de un esguince de tobillo, pero todavía no está listo para competir. Además, Álvaro González ha solicitado su desvinculación del club. Quien sí debería volver es Aitor Sanz después de perderse la visita al Avilés por la acumulación de tarjetas amarillas.