Cervera, preocupado por la posible salida no deseada de algún jugador en enero

El mercado de invierno se acerca como una ventana de oportunidades para que el Tenerife aumente su potencial –será inscrito Facundo Agüero–, pero el club también quedará expuesto a que otro de superior categoría le quite a alguno de sus jugadores más relevantes. El entrenador Álvaro Cervera no oculta que es un riesgo real.

«No me gustaría –perder a algún jugador de la actual plantilla–, pero en el fútbol no tienes que temer nada. Soy un mero entrenador con un club detrás que hace lo que más necesita o le interesa. Luego, con lo que tengo, trato de sacar lo mejor. Si me piden mi opinión, la daré, pero mi opinión no tiene que ser la que valga; lo que vale es lo que al club le haga falta en ese momento. Pero no me extrañaría que algún equipo se acercara y pudiese pedir precio por algún jugador nuestro o plantease la posibilidad de que saliese a un equipo de superior categoría», comentó Cervera.

Álvaro González

El técnico prefirió no dar por segura la desvinculación de Álvaro González. «Tiene permiso del club para tratarse fuera y sigue así, no puedo decir más, ni cuándo se va a incorporar. Si es después de las vacaciones, será más un problema del club», advirtió el entrenador.

Lo que sí confirmó es que el central Facundo Agüero, contratado el pasado verano pero sin ficha, será inscrito en breve. «No sé será el día 1 o el 2 de 2026, pero sí se le va a hacer su ficha», indicó.

Cris Montes y Fran Sabina

También habló de Cris Montes y Fran Sabina, dos jugadores que están participando poco. «No le he recomendado nada a nadie. Lo que puedo hacer, si me preguntan, es explicar lo que pienso, pero no puedo decirle eso a un jugador –que salga cedido–, porque hay casos de algunos que no han contado y que luego son útiles. Otra cosas es que te pidan consejo. El caso de Fran Sabina es complicado, pero bajo mi punto de vista, lo mejor que puede hacer es estar aquí y aprender de jugadores que tiene alrededor. Veremos si tenemos suerte y puede participar más minutos. Luego, lo que quieran hacer el club y él... Aunque no juegue, será bueno para él que esté aquí», opinó sobre el canterano.