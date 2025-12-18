El CD Tenerife y los fantasmas de las Navidades pasadas

Avanza diciembre y los fantasmas de las Navidades pasadas van asomando para añadir un elemento más a la cuenta atrás del último partido del Tenerife antes de las fiestas. En este caso, el de mañana ante la Ponferradina en el Heliodoro. Es el elemento menos consistente, claro está. Solo un juego. Referencias y recuerdos que no establecen ninguna norma ni garantizan nada. Pero por estas fechas se suele activar una alerta en la memoria colectiva que tiene que ver con la mala fama que se han ganado estos encuentros a estas alturas del calendario. ¿Es para tanto? Si se repasan los antecedentes del siglo XXI, el balance es de seis victorias en 25 partidos.

Bajón en el Helmántico

Rafael Benítez, el entrenador que condujo al Tenerife a Primera División en la temporada 2000/01, debió intuir algo con vistas al último duelo de 2000. En el vestuario y en la sala de prensa pidió que nadie desviara su atención a las vacaciones que estaban a punto de empezar. Pero no hubo manera. El equipo se mostró inusualmente distraído en el estadio Helmántico y perdió ante el Salamanca con claridad 3-1. Mista maquilló el resultado en una noche para olvidar.

Derbi en Primera

El destino quiso que el único derbi jugado en el Heliodoro con los dos equipos en la máxima categoría se celebrara a dos días de la Nochebuena de 2001. Una noche no fue tan buena para el Tenerife. Las Palmas se impuso por 3-1 a un conjunto local preparado por Pepe Mel. Hasta marcó el portero amarillo, Nacho González, de penalti. Lussenhoff llegó a poner el 1-1, pero el clásico viajó a Gran Canaria. Al final de ese curso bajaron los dos clubes a Segunda.

Lienen, al límite

El 0-0 con el Salamanca en el Heliodoro del 21 de diciembre de 2002 no ayudó a que Ewald Lienen quedara reforzado como entrenador del Tenerife. Tres jornadas más tarde, ya en enero, después de una derrota en La Condomina y con nuevo presidente en el club, Víctor Pérez Ascanio, el técnico alemán fue despedido. David Amaral entró por él.

Batacazo en Carranza

El encuentro prenavideño de 2003 también sonó a crisis. El Tenerife de David Amaral se desplomó en Carranza ante el Cádiz (4-1 y hat trick del local Oli) y quedó expuesto a un cambio en el banquillo. Ese relevo se desencadenó tras una derrota en el Heliodoro ante el Sporting en el primer partido de 2004. El club confió en Martín Marrero y el equipo logró salvarse.

Moré, cuestionado

El Tenerife de la temporada 04/05, entrenado desde el inicio por Pepe Moré, terminó el año natural con un 4-1 en contra en Cádiz y un insuficiente 1-1 en casa con el Málaga B. El catalán no duró mucho más en el banquillo blanquiazul. José Antonio Barrios cogió los mandos y evitó un final de Liga traumático.

Dimisión masiva

Si hay una noche que concentró el verdadero significado de una pesadilla previa a Navidad para el Tenerife, fue la del 20 de diciembre de 2005. Con muy poco público, unos 2.6000 espectadores en un día lluvioso, el equipo del técnico Antonio López perdió ante un Racing de Ferrol que fue capaz de remontar un tempranero tanto de Toni Moral (1-2). Lo que pasó después fue histórico. López anunció su dimisión en la sala de prensa y Víctor Pérez Ascanio y los consejeros hicieron lo mismo. El club quedó a la deriva.

Pinchazo en Anoeta

Dos años más tarde, con aire fresco en la entidad por la etapa recién iniciada, liderada por Miguel Concepción, con Alfonso Serrano en la dirección deportiva y José Luis Oltra en el puesto de entrenador –fue la temporada previa al último ascenso a Primera–, el Tenerife se quedó en el intento de regalar a la afición una victoria de prestigio en Anoeta. Por los blanquiazules marcó el de siempre, Nino, pero los locales volteraon el 0-1 con goles de Elustondo y Díaz de Cerio.

Hazaña incompleta

Si el Tenerife estuvo cerca de derrotar a un grande en su última experiencia en Primera División, fue el 20 de diciembre de 2009. El rival en cuestión, el Atlético de Quique Sánchez Flores (1-1). Nino adelantó a los tinerfeños, Jurado neutralizó la desventaja y el delantero almeriense falló un penalti que seguramente le habría dado el triunfo a un equipo que no ganó hasta el 15 de febrero y que acabó bajando.

Repaso del Betis

La campaña 10/11, la del descenso a Segunda B, empezó mal, siguió igual y acabó peor. Por eso no sorprendió que el encuentro que dio paso al descanso invernal terminara como terminó, con una contundente victoria del Betis en el Heliodoro el 18 de diciembre de 2010. Dos tantos de Emaná y uno del grancanario Rubén Castro desmontaron al conjunto dirigido por Mandía (0-3).

Un 2-0 desperdiciado

En su aterrizaje en Segunda B, el Tenerife vivió uno de los días más frustrante -no fue el único– el 18 de diciembre de 2011. El triunfo ante el Marino de Luanco parecía amarrado en el descanso con los goles de Ratón y Perona, pero los asturianos reaccionaron y se llevaron un inesperado punto de la Isla (2-2). El técnico Antonio Calderón, que ya estaba cuestionado, fue despedido tres partidos después.

Frío empate en El Val

La visita del Tenerife de Álvaro Cervera al estadio El Val quedará en el recuerdo por el debut con el primer equipo de Ayoze Pérez, y por poco más. Fue un 0-0 frío en todos los sentidos ante el Alcalá el 21 de diciembre de 2012. Un paso corto de un Tenerife que, en definitiva, cumplió su objetivo de subir a Segunda.

Paseo del Sabadell

En su regreso a la categoría de plata, al Tenerife le costó coger el pulso a la competición. Pero cuando lo hizo, entró en velocidad de crucero. En ese tránsito cayó en algún que otro bache. El más hiriente fue un 0-3 con el Sabadell en el Heliodoro justo antes de las vacaciones navideñas. Antonio Hidalgo fue uno de los goleadores del conjunto catalán. Cervera asistió con resignación a la nefasta tarde de su equipo, un Tenerife que pudo recuperarse y que llegó a situarse en los puestos de promoción a falta de dos meses para el final del curso.

El 20 de diciembre de 2014, el representativo se cobró su particular venganza. Derrotó al Sabadell en el Heliodoro y pudo pasar una Navidad sin la amargura de un resultado adverso cercano (1-0).

Freno para Martí

La llegada de José Luis Martí al Tenerife, a comienzos de noviembre de 2015, fue todo un alivio. El equipo había comenzado esa temporada de forma irregular y los dirigentes del club optaron por prescindir de Raúl Agné y apostar por el mallorquín. Tras el relevo, el Tenerife empezó a levantar el vuelo con una racha de seis jornadas sin perder. Pero la serie se cortó a las puertas del parón navideño. Ni más ni menos que con un 4-1 en el estadio José Zorrilla. Juan Villar, que dos años más tarde se pasó al bando tinerfeño, anotó esa noche un par de goles para la escuadra blanquivioleta. La única diana visitante llevó la firma del Choco Lozano.

Empate preocupante

«Estuvimos lentos e imprecisos, la ansiedad del equipo fue tremenda». Esta fue una de las reflexiones que compartió José Luis Martí después del empate con el que el Tenerife cerró 2017, un año que había dejado a los blanquiazules a un paso del ascenso a Primera en la campaña anterior. Pero en la 17/18 faltó continuidad y el equipo llegó a la pausa de invierno con dudas. En el encuentro con el Cádiz –entrenado por Cervera–, el Tenerife evitó la derrota gracias a un gol de Juan Villar en el minuto 88. Martí siguió en el cargo unas semanas más. Logró ganar en Albacete en la apertura de 2018, pero los tropiezos con el Real Zaragoza y el Barcelona B, un empate con el Valladolid y un 2-1 en Granada, provocaron su destitución y la contratación de Joseba Etxeberría en febrero.

El gol de Joao

El 21 de diciembre de 2018, el Tenerife no supo aprovechar el impulso que había adquirido en la jornada anterior con un valioso empate en el estadio de Gran Canaria -gol de Suso– y se tuvo que conformar con sumar un punto ante el Granada (1-1). Y pudo ser peor. El colombiano Joao Rodríguez arregló lo que parecía una derrota segura marcando en el 90’ su único gol como blanquiazul. Aquel Tenerife lo pasó mal para continuar en Segunda. Empezó con Exeberría, siguió con José Luis Oltra y terminó bajo las órdenes de Luis César Sampedro.

Chasco en Riazor

De manera justa o no, el Tenerife ha cargado con la etiqueta de ser un equipo que atenúa las crisis de los rivales. No habrá sido siempre así, pero esa supuesta tradición sí se cumplió el 20 de diciembre de 2019. Se presentó en Riazor para visitar a un equipo que no ganaba desde la primera jornada de la temporada 19/20 y perdió (2-1). El Deportivo, entrenado por Luis César Sampedro, cogió aire –terminó bajando a Primera RFEF– y el tinerfeño, preparado por Rubén Baraja, tomó nota para mejorar en la segunda vuelta. «Tenemos que ser más responsables», advirtió el técnico.

KO copero en Pasarón

Después de dos años con felices Navidades –un 2-0 al Girona en 2020 y un 0-2 en La Romareda en 2021–, el Grinch futbolero volvió a cruzarse en la vida del Tenerife, esta vez, a modo de eliminación en la Copa del Rey a manos de un rival de inferior categoría, el Pontevedra. El equipo de Luis Miguel Ramos venía de caer en la final del playoff de ascenso a Primera División la temporada anterior. En la siguiente, no fue lo mismo. Fue un curso con cambio de dirigentes por el desembarco de José Miguel Garrido y sus hombres de confianza, y el nombramiento de Paulino Rivero como presidente. El brindis navideño se estropeó por el revés sufrido en Pasarón el 21 de diciembre de 2022. Los gallegos sacaron adelante el cruce con dos goles de Libasse Gueye que dejaron en nada el intento de reacción iniciado con el tanto visitante de Iván Romero.

Olvidada la Copa, el Tenerife siguió su camino sin grandes alicientes, con la permanencia encarrilada y demasiado lejos de los puestos que conducían al playoff.

'Cesado' y en el banquillo

El Burgos-Tenerife de diciembre de 2024. / LOF

Tras un tibio empate en Butarque a pocos días de la Nochebuena de 2023, con Asier Garitano como entrenador blanquiazul, el tinerfeñismo asistió a otro episodio particular a finales de diciembre de 2024. Uno sin precedentes. Porque en la larga historia del club no han sido pocos los cambios de entrenador, pero ninguno con el anuncio de un despido unas horas antes de que el técnico en cuestión dirigiera un partido. Más o menos es lo que sucedió con Pepe Mel en el encuentro en El Plantío del 22 de diciembre de 2024. En la junta de accionistas celebrada esa misma semana, el consejero Rayco García había fijado públicamente en ese partido el límite de la estancia del madrileño en el banquillo tinerfeño. «El señor Pepe Mel se sentará el domingo...Obviamente, las cosas no funcionan, estamos colistas y su bagaje invita al cambio, y yo confirmo que el del domingo será su último partido como entrenador blanquiazul», adelantó el accionista de referencia. Dadas las circunstancias, mucho no se podía esperar del Tenerife en la visita al Burgos de Luis Miguel Ramis. Por la inestabilidad y por su trayectoria. Ya era un equipo llamado a sufrir por impedir un descenso a Primera RFEF que no consiguió esquivar. Llevaba cinco jornadas seguidas sin ganar –un punto de 15–, era el último clasificado –12– y no pudo sumar en El Plantío, aunque estuvo cerca de empatar. El único gol lo hizo Curro en el 84’.

Con esa derrota asumida incluso antes de que comenzara a rodar el balón, los nuevos dirigentes se pusieron manos a la obra para tratar de reconducir el rumbo del equipo. Pepe Mel no siguió, tal como estaba previsto, y tomó las riendas Álvaro Cervera, que ahora intentará que los fantasmas navideños no vuelvan a aparecer.