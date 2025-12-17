Obsequios y alegrías en los hospitales tinerfeños con la visita de los jugadores del Club Deportivo Tenerife
Los futbolistas recorren la planta pediátrica del HUC y el Hospital de la Candelaria y entregan regalos a los jóvenes pacientes
Jugadores del Club Deportivo Tenerife ha recorrido este miércoles las plantas de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, visitando a los niños y niñas hospitalizados en sus habitaciones. Los jugadores, a quienes los jóvenes pacientes han recibido con alegría e ilusión, los han obsequiado con regalos del club y autógrafos.
De este modo, los pequeños pacientes del HUC disfrutaron de la presencia de Enric Gallego, Juanjo Sánchez, César Álvarez, Marc Mateu, Anthony Landazurri, Josep Calavera, Maikel Mesa, Dani Fernández y Fabricio de Souza, y las jugadoras del equipo femenino María Estella, Paola Hernández, Iratxe Pérez y Aleksanda Zaremba.
En concreto, realizaron la visita en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria Dani Martín, Aitor Sanz, Cris Montes, Nacho Gil, Javi Pérez, Ulloa, Jesús de Miguel, Balde Jr y Fran Sabina, y las jugadoras Noelia Ramos, Natalia Ramos, María Jose Pérez, Cinta y Milagros Martín.
Detalla el complejo hospitalario que las fotos y risas protagonizaron una jornada tradicional que, cada año, regala la plantilla blanquiazul a los niños en ambos hospitales tinerfeños.
