Nacho Gil descarta su salida si llegase una oferta

Ejemplo de fichaje perfecto. Nacho Gil de Pareja (Valencia, 1996) se ha convertido en la apuesta de la dirección deportiva que más brilla y mejor funciona. Así lo acredita su pleno de titularidades –único futbolista de campo que Cervera ha elegido siempre– y también su creciente influencia en el rendimiento colectivo. El último ejemplo de su eficiencia es la asistencia que le dio a Enric Gallego para canjear el partido de Avilés por tres puntos. Ayer, dio un paso más en su incuestionable compromiso con el Tenerife, club que le ha recibido con los brazos abiertos, y descartó rotundamente cualquier opción de salida si surgiese una oferta en la ventana invernal. «Se ha confiado en mí y eso yo lo valoro muchísimo», respondió ante los periodistas presentes en Geneto.

Gil reconoció que llegó con mucha confianza en sí mismo, pero también con la certidumbre de que el representativo lograría el objetivo y trazaría un camino como el que ya lleva, con 35 puntos de los 48 disputados y una ventaja de cinco respecto a sus más inmediatos competidores.

«Estoy centrado en el CD Tenerife; aquí se ha confiado en mí desde el principio y eso yo lo valoro mucho»

Para empezar, habló de su rol, en una posición que no es a la que estaba acostumbrado. «Yo no soy un jugador de banda tirado a la línea, sino más bien de estar por dentro y asociarme. El míster me da libertad para moverme y estoy muy cómodo tanto ahí como por dentro. En el fútbol de hoy en día, los de arriba somos los primeros que tenemos que defender, y eso luego se nota en el resultado colectivo», apuntó. A renglón seguido, reconoció que es en los partidos contra los equipos de abajo donde «más hay que poner el foco», una vez demostrado que el Tenerife ha tumbado a todos los aspirantes (los clasificados del segundo al octavo), pero en cambio ha sufrido contra rivales como Bilbao Athletic, Barakaldo o Unionistas.

«El sábado contra la Ponferradina tenemos que salir fuertes, igual que en los últimos partidos»

Precisamente el próximo envite para los blanquiazules será contra un oponente en apuros, la Ponferradina, del que recela Gil, quien sugiere paciencia para derrotar al último rival del año. «Lo más importante es salir como en los últimos partidos, muy fuertes; luego, el gol vendrá», concluyó.