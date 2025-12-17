Ante el deseo de una junta apacible en el CD Tenerife

De un tiempo a esta parte, las juntas generales del Tenerife se habían convertido en una montaña rusa en la que podía ocurrir cualquier cosa. Desde que hubiese consejeros depuestos de sus cargos a un cambio de régimen; desde un pacto encubierto (el de Garrido y Rayco) a una aparición por sorpresa (la del exfutbolista Ayoze como consejero deportivo). Incluso hubo una vez que hasta dos personas distintas comparecieron simultáneamente como presidentes del representativo, si bien también aquello quedó atrás en el tiempo hasta que entró el Tenerife en un periodo de aparente paz y tranquilidad absolutas.

En ese contexto de calma está convocada para el lunes, en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas de la sociedad anónima deportiva. Todas las partes coinciden en el deseo de que «haya paz» y no las turbulencias de los últimos tiempos, aunque nadie se atreve a descartar algún episodio de ruido o cruces dialécticos en el transcurso del cónclave, que comenzará –si hay cuorum– a las 18:00 horas.

El club recupera como escenario la sala de prensa del Heliodoro, ahí donde se produjo el extraordinario vuelco del curso pasado –justamente ayer se cumplió un año–, pero no lo hace por ningún romanticismo, sino por facilitar el trabajo de los medios de comunicación, a los que se les pusieron trabas en las dos anteriores juntas.

Los accionistas importantes consultados por EL DÍA tienen la previsión de que se mantenga la uniformidad en el voto por parte de José Miguel Garrido y Rayco García, los dos actores con un mayor volumen de títulos en su poder. Dicho de otro modo, que el segundo siga gobernando con la anuncia del primero, se supone que con un pacto bajo cuerda que devendrá en una venta de acciones en 2028, fecha en la que ya el madrileño quedará liberado del vínculo contractual que tiene con otros tres empresarios locales, que de momento se mantienen a la expectativa.

Paulino Rivero. / María Pisaca

Aunque Conrado González, Amid Achi y el expresidente Miguel Concepción estarán representados a través de terceros, su intención es no quebrar el momento de calma que vive la institución. Solo si hubiese alguna mención específica a la gestión anterior, o a ellos mismos de forma peyorativa, habría tal vez por parte de sus representantes alguna réplica o puntualización.

Rayco García parece haber cumplido su propósito en el área institucional. Los resultados no solo le sonríen en el ámbito estrictamente deportivo, sino que además las juntas han dejado de ser un foco de atención de primer orden, como sí ocurrió las dos últimas veces que el club tuvo una cita oficial con su accionariado. Un detalle que no es baladí: en esta ocasión no hay previstos grandes despliegues por parte de los medios de comunicación, siguiendo así el consejo que emana desde el club, donde advierten de que se prevé una asamblea de perfil bajo. Sin balas en el revólver.

Siguiendo el orden del día, el consejero Antonio Porro irá despachando los distintos turnos de votaciones para actualizar el número de consejeros que tendrá la cúpula del club –los Estatutos establecen que sean seis, pero actualmente hay solo cinco– y también se modificará la cifra de acciones necesarias para poder acudir a una Junta General. El mayor interés lo coparán las declaraciones posteriores del propio presidente y del accionista de referencia, Rayco García. Se espera una baja participación de accionistas minoritarios. Una balsa de aceite como las de antaño.