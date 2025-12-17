Álvaro González se desvincula del CD Tenerife

Se acabó. Álvaro González Soberón ya ha rubricado su definitiva desvinculación del CD Tenerife, equipo donde aterrizó el pasado verano y con un contrato por dos temporadas. La estancia del profesional cántabro en el conjunto blanquiazul apenas ha durado unos meses. Según ha podido saber EL DÍA, la intención del consejo de administración que preside Felipe Miñambres es oficializar este movimiento antes de la próxima Junta General de Accionistas, escenario donde ya se le informará a los asistentes de esta abrupta pero amistosa salida.

La posición de Álvaro González en el equipo isleño llegó a ser tan espinosa que se convirtió en un callo para Álvaro Cervera, que así lo comunicó en los más altos despachos del Heliodoro Rodríguez. El momento de mayor dificultad se produjo a la mañana siguiente del partido copero ante el Granada. Sea como fuere, la convulsión quedó atrás y la firma de un acuerdo para la rescisión anticipada del contrato de González evita un problema en la hoja de ruta de los blanquiazules hacia el anhelado regreso al fútbol profesional.

Antecedentes

Álvaro arribó al club como una apuesta personal del segundo máximo accionista, Rayco García, que se afanó en lograr un fichaje muy mediático y de gran resonancia para el representativo. Ya durante el periodo estival hubo algunas señales de que el acoplamiento de un futbolista que venía de vuelta de sus episodios más brillantes (Villarreal, Olympique, el fútbol saudí...) no iba a ser nada fácil. En la tarea de ayudar a su acoplamiento se afanaron los dos principales capitanes del club, que han sido elementos imprescindibles en la resolución de esta situación para que no llegase a mayores.

González se marcha con un bagaje de más de 700 minutos disputados en la competición liguera. Aunque la versión oficial es que su desvinculación viene motivada por una lesión de pubis, los motivos que aceleraron su salida fueron el malestar evidente por su suplencia –fue reemplazado por José León tras el partido de Ferrol– y su dificultad para encajar en la forma de trabajar del cuadro técnico. La celeridad de los jerarcas isleños en lograr una satisfactoria desvinculación para todas las partes facilita que la inscripción de Facundo Agüero sea la primera incorporación invernal, aunque en la práctica lleva siendo uno más en los entrenamientos desde que comenzó la pretemporada. En verano, por overbooking en el plantel, no pudo ser inscrito. Ahora sí, el argentino tendría hueco y podrá ser alistado a partir del 2 de enero de 2026.

Discreción y sigilo

El club se congratula de haber cerrado con discreción y sin casi ningún ruido un episodio que pudo ser turbulento, y que acaba en acuerdo amistoso. Falta solo hacer pública la salida de González, para lo cual en el Tenerife se han fijado un plazo de unos días. Será, con total seguridad, antes de la Junta General fijada en primera convocatoria para el próximo lunes (sala de prensa del Heliodoro, 18:00 horas), en aras de cumplir con el compromiso de transparencia que el órgano rector blanquiazul ha adquirido con sus aficionados desde la llegada de Felipe Miñambres.