Anticipado regalo de Navidad: esta semana vuelve Marc Mateu

Anticipado regalo de Navidad para Marc Mateu Sanjuán. El primero de los fichajes veraniegos en confirmarse por parte del CD Tenerife será también, en la práctica, el primer refuerzo invernal. Su reincorporación al grupo, prevista para los primeros entrenamientos de esta semana es el primer paso para que Álvaro Cervera pueda disponer de los servicios del lateral izquierdo presuntamente titular cuando se inició la composición de la plantilla.

El valenciano inició el curso oficial con este rol, después de una pretemporada en la que dejó buenas señales sobre su grado de influencia en el funcionamiento colectivo. Así, disputó los 90 minutos de la contienda inaugural contra el Guadalajara, con victoria en el Pedro Escartín (0-2), pero una inesperada lesión –se dijo que había sido «un esguince leve de tobillo»– le llevó a la enfermería en el peor momento.

Lo que podía ser una baja de corta duración se convirtió en un calvario para el afectado, confuso por no cumplirse con la diagnosis inicial y no funcionar el primero de los tratamientos que se asignó para su recuperación.

El siguiente paso relevante para lograr su regreso fue la visita a un especialista en la Península, el mismo que resolvió una lesión semejante al futbolista Ez Abde –del Real Betis Balompié– y, desde entonces, el semblante y el ánimo de Mateu cambiaron absolutamente. Ya con una nueva receta en la mano, el ex del Eldense se puso en marcha para buscar el momento que, al fin, llega en esta semana de alegría por el reciente triunfo ante el Avilés Industrial.

Plazos

No se espera a Mateu para el último partido del año contra la Ponferradina, pero sí que pueda completar la semana entera de entrenamientos para testar sensaciones. Luego, con mayor énfasis que sus compañeros, se llevará tarea al parón invernal, que para el cuadro isleño se prolongará desde este domingo al 28 de diciembre, fecha en la que los futbolistas habrán de pernoctar en la Isla. Este momento de vacaciones para el grupo se presume crucial para Mateu, que buscará acortar los plazos en este segundo intento por reaparecer en la escena. Si todo va según lo previsto y deseado por los especialistas y técnicos blanquiazules, enero podría ser el mes de su regreso. De este modo, su concurso haría el mismo efecto de un fichaje invernal.

Desde que se produjo su ausencia en la segunda jornada, Cervera dio carrete a su recambio natural, el también lateral zurdo Ander Zoilo. No obstante, transcurridas varias semanas apostó por una solución que ya se dio durante el curso pasado, cuando ante su escasa confianza en Adri Guerrero apostó por cambiar de banda a David Rodríguez (ahora tercer capitán del proyecto)y ubicar al también canterano César a pierna natural por la derecha. Esta solución sí parece haber convencido del todo a Cervera, que ha sido especialmente elogioso con ambos jugadores tinerfeños. A día de hoy, parece muy difícil que nadie pueda quitarles el puesto. Pero la recuperación de Mateu es, incuestionablemente, una noticia excelente. Por un lado, para el propio jugador, que había llegado a desesperarse en la búsqueda de luz al final del túnel;y por el otro, para Cervera, próximo a contar de nuevo con un hombre capital a balón parado, muy experimentado para afrontar la segunda vuelta del campeonato y alguien dispuesto a dar nuevos bríos a un equipo que lidera y funciona.