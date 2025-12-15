Las cuatro claves del caso Álvaro González

¿Qué pasa con Álvaro González Soberón? En el CD Tenerife ya dan por muy probable la hipótesis de que el central de Potes no vuelva a lucir la indumentaria del representativo en lo que queda de temporada. Dicho de otro modo, no esperan su regreso a la Isla antes del parón invernal (falta el partido de este sábado contra la Ponferradina) ni tampoco después.

Aunque el profesional cántabro no se ha manifestado sobre su situación personal en los medios de comunicación ni tampoco a través de las redes sociales, sus últimas decisiones públicas hablan por sí solas. Que subiera el pasado sábado una historia a su perfil de Instagram -una imagen de una bandera de España tomada en su provincia natal- mientras su equipo jugaba en Avilés resulta elocuente.

El refuerzo más mediático de los suscritos por el club insular durante el pasado verano ya no utiliza la potencia de sus redes para enviar mensajes a la afición, tampoco para felicitar a sus compañeros o publicar consignas alusivas al Tenerife. En realidad, hace tiempo que dejó de hacerlo.

Una posibilidad muy real

La noticia de su salida probable en invierno como una posibilidad real y que ya contemplan en los altos despachos del Heliodoro Rodríguez López trascendió la semana pasada, pero viene forjándose desde hace mucho más tiempo. Las tiranteces han sido una constante desde que dejó de jugar. Y aunque en pretemporada ya hubo alguna señal de que tendría dificultades para encajar en el plantel -con mediación de alguno de los capitanes-, fue después de la suplencia en Ferrol cuando su malestar se fue acentuando.

Lesionado

La versión oficial es la ofrecida por Cervera y avalada a continuación por algunos jugadores del Tenerife que se han expresado públicamente sobre la situación del defensa: Álvaro está fuera de la Isla y tratándose del pubis. Una lesión que le «incapacita» para jugar en estos momentos, llegó a decir José León, justo el futbolista que le ha reemplazado -con un muy buen rendimiento- en el eje de la retaguardia. Cuando el domingo Dani Martín dijo que «la mayoría» de fichajes realizados por el club están disfrutando en el club, la afición captó que entre las excepciones estaba González Soberón, que aterrizó en el proyecto con la idea de sentirse importante y protagonista en el contexto de un plan que le había presentado personalmente el segundo máximo accionista, Rayco García, garante del fichaje que un mayor estruendo propició en verano. Luego, una videollamada con Felipe acabó de resolver las dudas sobre este fichaje casi ajeno al equipo Guill-Rico.

Álvaro González, a su llegada a la Isla. / El Día

Sin conflicto

«Es una cuestión que deben resolver el club y él; lo importante es que se recupere”, ha sido el mensaje ofrecido al respecto por otro de los pesos pesados del plantel. En este tiempo, González ha disputado un total de 378 minutos en liga a las órdenes de Cervera, con quien la sintonía no ha sido nunca la mejor. «Es una pregunta para él, más que para mí», despachó el pasado viernes con suma elegancia el entrenador, que ha rehusado hacer declaraciones que pudiesen alimentar un clima de controversia. La realidad es que la ausencia física de Álvaro en el día a día evita que la situación se convierta en conflicto. Sin el central en escena, ya ajeno a la rutina del club y, al parecer, también de sus resultados y trayectoria, parece solo una cuestión de tiempo que se alcance un amistoso acuerdo para su desvinculación.

Su situación personal

En el club, además, dan otro motivo -en este caso más personal- para entender al jugador. Va a ser padre, como así ha publicado en las redes, y puede haber interpretado que el mejor ecosistema para vivir este acontecimiento feliz sea cerca de su Potes natal. Los movimientos realizados desde la dirección deportiva -se busca un central sub 23- y la intención, verbalizada por Cervera, de dar ficha a Agüero confirman que todos los caminos pasan por la salida de Álvaro.