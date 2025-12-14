Así es la reforma invernal que pretende el CD Tenerife: al menos dos altas y dos bajas

Falta solo un partido más antes de que se abra nuevamente el mercado para dar altas y bajas. En el CD Tenerife afrontan esta ventana sin ninguna urgencia clasificatoria, con el liderato reforzado tras la exhibición de músculo del sábado en Avilés, pero sí con la intención de resolver los problemas sobrevenidos a lo largo de la competición y que han generado una evidente falta de efectivos en algunas demarcaciones.

Según ha podido confirmar EL DÍA, los movimientos que ya realiza la dirección deportiva blanquiazul tienen por propósito la búsqueda de un central que ocupe ficha sub 23. Este fichaje, si se produjera, vendría a apuntalar una parcela que ya quedó coja en verano con la no inscripción de Facundo Agüero, para quien también se busca hueco. A estas alturas de diciembre, la retaguardia se presenta como la zona más propicia para movimientos invernales. Eso sí, para que haya altas tendrá que abrirse antes el episodio de salidas. En este sentido, cobra cada vez más fuerza la desvinculación -sería a petición propia- de Álvaro González, quien se encuentra fuera de la rutina del grupo para ser tratado de su lesión en el pubis.

En el fondo, subyace un evidente malestar por no poder cumplir sus expectativas en la Isla, adonde llegó para sentirse protagonista de un proyecto que le hacía mucha ilusión, según reconoció en su última entrevista, muy esclarecedora sobre sus inquietudes e intenciones, concedida en octubre al diario As. El sábado, mientras sus compañeros jugaban en Asturias, subió a Instagram una publicación con la bandera de España, fotografiada desde su provincia natal.

El plan de la dirección deporitva

La búsqueda emprendida por Manu Guill y Hugo Rico en el mercado de jugadores sub 23 permite adivinar la intención de dar salida a algunos de los futbolistas de esta condición. En este epígrafe figuran jugadores que no han tenido casi en ningún caso la cuota de protagonismo esperada en verano, y hay uno cuya falta de minutos se ha acentuado en las últimas semanas: Noel López, que no ha hallado aún la oportunidad de ubicarse ni una sola vez como titular en los esquemas de Álvaro Cervera. Otra opción real de salida es la de Jeremy Jorge, que firmó sus sensaciones más felices en la Copa frente al Granada, pero que volvió a quedarse excluido -por decisión técnica- este pasado fin de semana para el partido que el representativo disputó en el Suárez Puerta. A su edad, es posible que le interese buscar un nuevo destino donde completar la segunda mitad de la temporada (tiene contrato hasta 2027).

De darse estos movimientos, la reforma invernal podría saldarse con la inscripción de un futbolista que ya está en nómina (Agüero) y el fichaje de un sub 23. Pero no se descarta que, conforme avancen los días y el mercado vaya evolucionando pueda encontrarse el futbolista de banda que ansía Cervera, o algún otro hombre ofensivo más. En esta demarcación, el asunto más urgente es la espinosa situación del canterano Fran Sabina, para quien se exploran diversos escenarios y al que se le darán facilidades si pide salir a préstamo. Otra opción es que encuentre en el B los minutos que no está teniendo con el primer equipo. En cuanto a Cris Montes, el club prefiere que se quede.