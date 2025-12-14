«El partido de Juanjo Sánchez ha sido un espectáculo»

Mientras el vestuario rugía de júbilo por una de sus victorias más sólidas de la temporada, Álvaro Cervera comparecía ante los medios de comunicación para exteriorizar satisfacción y felicidad. Había motivos para ello porque el representativo completó ayer en el Román Suárez Puerta un partido muy convincente y que además agranda su ventaja respecto a los competidores. El entrenador elogió a todo el grupo, pero sobre todo a uno de sus futbolistas. «Ha sido un espectáculo», dijo del partido que se marcó Juanjo Sánchez, novedad en la alineación ante la baja del capitán Aitor Sanz. «Para mí, hemos hecho un partido muy completo en todas las facetas, uno de los mejores del año. Quizá no fue brillante, que por momentos sí, pero hay que tener en cuenta las condiciones del campo y que había llovido mucho. El Avilés es un equipo que se desenvuelve muy bien en su campo y hoy [por ayer] le hemos superado. Eso demuestra que no somos líderes solo por ser un equipo muy bueno, sino que somos capaces de adaptarnos y rendir en muchos escenarios y situaciones», remarcó el jefe del banquillo insular.

«Estoy muy contento porque venir a estos estadios es complicado para un equipo como el Tenerife, que parece que somos el gran favorito y estamos obligados a ganar siempre», sugirió el profesional blanquiazul. Durante su análisis de la contienda, puso el acento en la importancia del balón parado, que le dio al cuadro blanquiazul los tres puntos en la acción emprendida por Nacho Gil y culminada por Enric. «Hay jugadores que han hecho un despliegue que ni yo era conscientes de que fueran capaces de hacerlo», adujo en referencia velada a Juanjo, quien gestionó a la perfección el mediocampo insular.

Otra conclusión positiva fue la portería a cero para Dani Martín. «Es una perogrullada, pero cuando neutralizamos a los rivales tenemos más a tiro la victoria», dijo. El míster eligió a jugadores específicos para este partido, a sabedor de que habría dificultades severas si no eran capaces de marcar el ritmo. Sobre el éxtasis colectivo en el vestuario, sus declaraciones explican el porqué de una celebración tan efusiva.

«Se celebra más porque se acerca el parón y sabíamos que estos últimos partidos eran muy importantes. Somos un equipo obligado por muchas circunstancias a ir arriba, muy muy arriba, y éramos muy conscientes de que teníamos una serie de encuentros claves; el del otro día, que no pudimos ganarlo en Lugo; el de hoy [por ayer], y luego el de la Ponferradina. Pero hacedme caso, que en este campo van a ganar muy pocos equipos», cerró Álvaro Cervera, quien hizo hincapié «en la grandeza de esta institución» a la que quiere devolver cuanto antes de nuevo al fútbol profesional. Ya con 35 puntos en la mochila, el objetivo está más cerca.

Con la presencia de Guill

El director deportivo del club, Manu Guill, encabezó la expedición insular en el Principado de Asturias. El equipo regresa hoy con escala en Barcelona, al igual que a la ida, y se pondrá manos a la obra desde el martes para preparar su último compromiso oficial, que será el próximo sábado ante la Ponferradina en el Rodríguez López.