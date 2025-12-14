León se vuelve imprescindible en el CD Tenerife

Mientras en el CD Tenerife se sientan a una mesa para decidir los refuerzos invernales, Agüero espera su oportunidad y el saliente Álvaro González se trata su lesión fuera de la Isla, la zaga del representativo resiste de manera heroica –y a la vez con una notable solvencia– a su evidente orfandad de centrales. Nadie podía haber imaginado una situación de tanta precariedad para el incuestionable líder de la categoría, que se enfrenta a un reto inédito por falta de efectivos.

«Salimos a competir y ya veermos qué pasa; no pensamos en nada más», bromeó ayer Cervera cuando se le preguntó en rueda de prensa por esta circunstancia. Los resultados están siendo sobresalientes en un momento de extrema debilidad numérica, con más centrales indisponibles que activos.

Cuando en verano se decidió dejar la defensa con solo tres centrales natos (José Léon, Álvaro González y Anthony Landázuri), que uno faltase de forma puntual era una posibilidad, como así ocurrió ante el Lugo. Pero es que la baja de larga duración y probable salida de uno de los jugadores específicos para esta demarcación se produce justo en el momento que también David –posible solución de emergencia para este puesto– ya está cubriendo otra plaza distinta a la suya, pues el lateral derecho a pasado a ejercer por la izquierda.

Esta combinación de circunstancias ubica a José León Bernal en un escenario donde resulta imprescindible. Un futbolista que en verano estaba en las quinielas para salir, pero que finalmente se quedó porque se dieron todos los condicionantes: había en su contrato una cláusula de adaptación de sus emolumentos a la nueva categoría, la entonces recién llegada dirección deportiva confiaba en sus prestaciones y hubo un acuerdo feliz para que desestimara otras opciones, como así reconocía esta misma semana.

La apuesta de León por el Tenerife le ha salido bien. El madrileño vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional y pugna por parecerse al de su temporada más brillante, la que casi acaba con el ascenso en la fallida promoción contra el Girona. Ayer, en Avilés, la pareja que conforma junto a Landázuri firmó su séptima titularidad consecutiva en liga. Además, también disputaron juntos el compromiso copero frente al Granada, ya cuando Álvaro estaba indisponible.

Cotizan al alza

No empezó entre los titulares pero León ya figura entre los futbolistas que se acercan a los mil minutos en liga. Por lo pronto, con los de ayer en el Román Suárez Puerta contabiliza 815’. «Si está cómodo, se le nota, y es ahí cuando mejor rinde», presume Cervera. Tiene el míster motivos para la complacencia. La de anoche fue la octava portería a cero para un equipo que se crece si defiende bien. La distancia con los perseguidores crecen y algunos hombres brillan con luz propia. Entre ellos, José León.