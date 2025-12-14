Dani Martín: «Tenerife me ha dado la serenidad que no tuve en otros equipos»

¿Cuánto valor le da a la portería a cero del sábado?

Mucho. En un campo tan complicado, se valora todavía mucho más. Se consiguió ganar y neutralizar a un equipo que marca muchos goles y que ofensivamente tiene mucho talento. Ahí están sus números. Así que se valora muchísimo, por supuesto.

¿Era un partido marcado en rojo en su calendario?

Sí, jugaba cerca de casa y encima en Avilés. Mi familia es de Gijón, pero tengo también familiares y amigos aquí. Ha sido especial, porque vino mucha gente a verme y jugar en Asturias siempre es una alegría para mí.

La defensa neutralizó casi todas las opciones de gol del Avilés, pero la más clara la desbarató usted con un paradón providencial.

Al final, es algo que hablamos mucho de puertas adentro, el tema de la concentración. Sabemos que en cualquier momento te puede llegar y teines que estar a tu máximo. Tuve la suerte de poder sacarla y así ayudar al equipo, pero lo más importante es el trabajo de todos y que consiguiéramos el resultado que buscábamos.

Festejaron el triunfo por todo lo alto. ¿Estuvo la celebración en a la altura de la importancia de los puntos?

Sí, era normal que celebrásemos así. Al final es una victoria de prestigio, por la mínima, muy sufrida y encima fuera de casa. Fue un patido muy complicado, con el terreno de juego como estaba, y encima con el rival que teníamos enfrente. Basta con ver sus números para darte cuenta de que en Avilés no gana cualquiera. Sufrimos mucho durante los segundos 45 minutos y eso hace que el triunfo se valore todavía más.

El equipo es líder y usted lo ha jugado todo, ¿se están cumpliendo las expectativas que tenía cuando le llamaron para firmar aquí?

Cuando me llamaron para venir al Tenerife sabía que tendríamos mucha presión, también que tendríamos una gran afición detrás y que sería imprescindible dar lo mejor de nosotros mismos en cada jornada, en cada partido. Somos un equipo que sale a ganar siempre, estamos disfrutando y además jugando bien. Tenía claro que sería una temporada difícil, pero que teníamos el nivel para sacar el objetivo adelante.

Con el triunfo del sábado, ya ha batido a todos los equipos que van del segundo al séptimo. ¿Quiere decir eso que el Tenerife está un escalón por encima del resto?

Al final, también a nosotros nos motiva jugar contra rivales que son directos, que están en la parte alta de la clasfiicación como estamos nosotros. Tenemos un equipo que puede hacer muchas cosas y lograr el objetivo, y eso estamos demostrando.

¿Tiene la impresión de que ha recuperado su mejor nivel?

Desde que he llegado, la afición me ha recibido con los brazos abiertos, el equipo también. En alguna ocasión te lo he dicho:Tenerife y el Tenerife me han dado la serenidad que a lo mejor no tenía en otros sitios, ni en temporadas anteriores. La verdad es que estoy disfrutando mucho todo lo que es este club, lo que es la Isla, y creo que eso se nota. Yasí ocurre con la mayoría de los fichajes que vinimos en verano. Estamos disfrutándolo mucho.

Una curiosidad:desde su ubicación, ¿le da tiempo y margen para apreciar lo que hacen sus compañeros?

Claro que los ves y lo aprecias. Lógicamente lo veo todo. Desde atrás intento mandar y ordenar a mis compañeros, y me fijo en todos. Hoy estoy especialmente feliz por Juanjo, que es un chico espectacular, que trabaja como el que más, es increíble en el trato humano y se merecía un partido así. A mí me ha impresionado mucho porque cualquier balón que iba por el mediocampo lo recuperaba. Como digo, se merece todo lo bueno que le pase.

Último objetivo del año, ¿ganar a la Ponferradina?

Tenemos una ventaja ya considerable con el segundo clasificado y vamos a intentar mantenerla, o aumentarla si ganamos ese partido. Así nos iríamos de vacaciones con la mejor sensación posible.