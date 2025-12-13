Lo que cambia la vida en 365 días

¿Cuánto puede cambiar la vida en apenas 12 meses? ¿Cuánto puede evolucionar un futbolista en lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol? Si quien respondiese fuese Fabricio Assis, el futbolista más de moda en las filas del CD Tenerife, la respuesta sería tan feliz como rotunda. «En poco tiempo, puede cambiarte todo».

Nadie, siquiera él, habría imaginado el 8 de diciembre de 2024 –día que anotó un gol contra el Tenerife B en la Ciudad Deportiva Javier Pérez– que en la misma fecha del año siguiente estaría celebrando otro gol, pero con los colores del representativo y en un partido de Primera RFEF.

Las diferencias entre las sensaciones de Fabricio entre el tanto de Geneto y su doblete –el más rápido de su carrera– en el Anxo Carro son ostensibles. En 2024, el futbolista de Belem ya parecía haber perdido casi cualquier opción de engancharse al tren del fútbol profesional, jugaba en la cuarta categoría nacional (grupo V de Segunda RFEF) y le tocaba visitar al Tenerife, ahí donde había dejado tantos amigos y compañeros para toda la vida.

Al lugar donde ahora entrena –campo dos de la Ciudad Deportiva– llegó aquella fría mañana con sentimientos encontrados. Le tocaba jugar contra el escudo y el club de su vida, pero obviamente con la profesionalidad y el rigor que siempre le han caracterizado.

El brasileño, festejando su última diana en el Heliodoro Rodríguez. | CDT

Assis se enfrentaba ese día a los Ethyan, Jorge Padilla, Félix Alonso y resto de futbolistas con los que había compartido vestuario y proyecto un año antes. En una falta directa, tardó apenas cuatro minutos en encontrar destino el balón que chutó desde la frontal. Hizo un amago de celebrar el acierto, pero enseguida se percató de que el rival era el gran equipo de su vida, aquel donde aún conservaba –aunque fuese en el más hondo de sus pensamientos– el deseo de regresar. Así que se contuvo, sus compañeros fueron a por él y se fundieron en un abrazo. Era el 0-2 que luego iba a equilibrar el Tenerife B en una mañana absolutamente feliz para Jorge Padilla, el otro gran protagonista del día.

Todo cambió para Fabricio solo unos meses después. La llamada del Tenerife, cuando ya nadie le esperaba, le abría de par en par las puertas del primer equipo. Una oportunidad para reconectarse al gran sueño de su vida, el que imaginó cuando vio que los colores del representativo coincidían con el equipo brasileño del que era aficionado su padre. Hubo momentos difíciles, como las semanas en que su estado de forma y la falta de rutina en un conjunto profesional le apartaron incluso de algunos partidos de pretemporada.

Cerrado el debate sobre su permanencia en el proyecto, lo siguiente fue escalar hacia la titulardidad y volverse casi imprescindible. Sus goles hablan por sí solos. Desde una demarcación donde no es común que se pueda ver puerta con facilidad, Assis suma tres chicharros en dos semanas.

Y hoy aspira a seguir la racha en el campo del Avilés. Acostumbrado a picar piedra en categorías y campos pequeños y modestos, Fabricio sonríe porque ve cumplirse con creces todas sus aspiraciones y deseos. «Está donde quiere», relata su agente. En un año, le ha cambiado la vida.