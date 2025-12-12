A qué hora juega mañana el CD Tenerife y cómo ver gratis el partido ante el Real Avilés Industrial

El CD Tenerife afronta esta jornada un nuevo duelo clave ante el Real Avilés Industrial, en el que buscará sumar los tres puntos tras el empate cosechado en Lugo. El conjunto blanquiazul quiere defender el liderato y mantener la ventaja sobre sus perseguidores, que siguen en la lucha por arrebatarle la primera posición del Grupo 1 de Primera Federación.

En su último compromiso liguero, el CD Tenerife dejó escapar una ventaja de 0-2 en el Anxo Carro ante un CD Lugo que no se rindió y consiguió igualar el marcador, manteniendo así su condición de invicto como local.

A pesar de no sumar los tres puntos, el conjunto chicharrero continúa al frente de la clasificación, con una renta de cinco puntos sobre Racing de Ferrol y Celta Fortuna, que comparten, igualados a puntos, la segunda y tercera posición de la tabla.

El Real Avilés Industrial es el equipo revelación

El Real Avilés Industrial es uno de los recién ascendidos a la categoría, pero aun así, ha sabido adaptarse perfectamente a la Primera Federación. El conjunto asturiano ocupa actualmente la 5ª posición de la tabla con 24 puntos, conseguidos en siete victorias, tres empates y cinco derrotas. Sin embargo, tras un excelente inicio de temporada, su rendimiento ha bajado y solo ha logrado dos triunfos en los últimos cinco encuentros.

¿A qué hora juega el CD Tenerife?

El Real Avilés Industrial - CD Tenerife dará inicio a las 17:30 hora de Canarias (18:30 hora peninsular) de este sábado 13 de diciembre. El duelo corresponde a la jornada 16 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el estadio Román Suárez Puerta de Avilés (Principado de Asturias).

Así puedes ver gratis el CD Lugo - CD Tenerife

El encuentro entre asturianos y canarios puede verse de manera gratuita a través de la Televisión Canaria, tanto por TDT como por su página web en rtvc.es.

Este partido también puede seguirse a través de los canales oficiales con los derechos de la competición: LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro.