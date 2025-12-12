Avilés-Tenerife: el aspirante inesperado pone a prueba al líder

La temporada pasada, Real Avilés Industrial y CD Tenerife estaban separados por una categoría. Los asturianos aspiraban a subir a Primera RFEFy los tinerfeños, a continuar en Segunda División. Solo cumplió su objetivo el equipo que compite como local en el estadio Suárez Puerta. Ahora conviven en el mismo nivel y no solo son compañeros de viaje, sino que incluso son competencia.

El Tenerife avanza según los pronósticos que lo situaron en verano como principal favorito a lograr el ascenso como campeón de grupo. Al Avilés no le ha pesado ser novato y se ha apuntado a la carrera por sacar un billete para la promoción. Y eso que fue el primer club que cambió de entrenador. Lo hizo poco antes del comienzo del calendario, a mediados de agosto. Javi Rozada, el técnico que había sacado al cuadro avilesino de Segunda RFEF unos meses antes, fue despedido aparentemente por diferencias con los dirigentes. Su lugar fue ocupado por Daniel Vidal, un joven entrenador con experiencia en el Nástic. Y no le va mal. Tiene a su equipo situado en el quinto puesto de la tabla con 24 puntos –ocho menos que el líder Tenerife– después de 15 jornadas.

Veteranía en el Avilés

Con una mezcla de veteranos –Babin, Campabadal, Borja Granero, Cayarga o el exblanquiazul Natalio– y jugadores con menos recorrido –Cueto, por ejemplo, que es su máximo anotador con cinco dianas–, se ha diferenciado de la mayoría por ser el segundo equipo con más tantos a favor (24, por los 29 del Tenerife) y uno de los cuatro más goleados (21). O lo que es lo mismo, en sus partidos suelen suceder cosas en las áreas.

Ese estilo le ha dado para sumar siete victorias y tres empates, y le ha valido para ser más productivo como visitante (13 puntos y resultados como un 3-4 en Guadalajara o un 0-4 en Cáceres) que en su campo (11). En definitiva, presenta rasgos que lo caracterizan como un rival teóricamente distinto.

Sin Aitor Sanz

La prueba coincidirá con el último viaje del año de un Tenerife que viene de empatar en Lugo (2-2 después de ir ganando 0-2) y que ha enlazado cuatro jornadas sin perder después de derrotar antes de la visita al Anxo Carro alCelta Fortuna, Arenas y Arenteiro, y de haberlo hecho con la misma alineación, una formación que Cervera no podrá repetir en el Suárez Puerta, ya que pierde por sanción al capitán Aitor Sanz. La elección del sustituto genera dudas. Puede que sea Calavera, pero también Juanjo o Ulloa. El que sí parece fijo es Fabricio, que fue autor de los tres últimos goles del equipo, uno al Arenteiro y los dos al Lugo. Pero ya avisó el entrenador que el brasileño tampoco tiene el puesto asegurado, porque debe elegir a los futbolistas que se adapten mejor al tipo de partido que imagina. El brasileño podría ser uno. O no.

De resto, no se esperan novedades. Mantendrá el bloque defensivo y se supone que también un frente de ataque con los extremos Alassan y Nacho y con los delanteros De Miguel y Enric Gallego.

El técnico vuelve a tener las bajas por lesión de Marc Mateu y Álvaro. Javi Pérez tampoco está listo.

Por su parte, Vidal también se verá obligado a modificar su última once. En Barakaldo (1-2) fue expulsado el volante Bautista. n