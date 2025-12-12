Álvaro Cervera y su respuesta sobre la posición de Álvaro González

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha confirmado las bajas de Marc Mateu y Javi Pérez, que siguen indisponibles. Además, ha hablado con claridad de la situación de Álvaro González, que podría abandonar el club en el mercado de invierno.

Buena parte de la conferencia de prensa del técnico blanquiazul pivotó sobre la espinosa situación del zaguero de Potes.

“Álvaro tiene un problema de pubis y está tratándose fuera. Es una lesión de futbolista de toda la vida; hay veces que va mejor y puedes jugar con dolor. No sabemos, normalmente los doctores no te dan plazos cuando es una lesión así”, reveló Cervera.

Además, se le preguntó al míster por la presunta incomodidad del cántabro con su suplencia, sobrevenida después de faltar en Ferrol por acumulación de amarillas. “Esa no es una pregunta para mí, sino para él. Todos los jugadores se sienten importantes y quieren jugar. Para mí, todos son relevantes, no solo los once que juegan. Luego, yo tomo la decisión en un momento dado. ¿Si no hubiese habido el tema de las tarjetas hubiese seguido jugando? Posiblemente. Pero León lo hizo bien y yo decidí jugar con el mismo equipo”, apuntó. En este mismo sentido, el técnico elogió la trayectoria que lleva el madrileño.

Elogios a León

“Es es muy bueno, un central zurdo de los que escasean. Su mejora depende de su forma de ser; si está cómodo, él rinde. Se le nota enseguida. Cuando lo tienes enchufado, es muy buen futbolista. Ahora sí es verdad que todos le vemos muy fino, rápido e interesado en lo que hace; ahora está bien”, verbalizó.

También quitó hierro a la ausencia de partes médicos oficiales sobre la situación de Álvaro. “Imagino que a un jugador no le sienta bien cuando le quitas, pero esto es fútbol y la culpa no es de nadie, es del fútbol, que pueden jugar once y los demás se quedan fuera. ¿Cómo se lo tomó o no? Es una pregunta más para él. Y no, no estoy pendiente de la publicación de los partes médicos. Nunca me lo han consultado, eso depende del club y no sé la filosofía que se lleva en ese sentido”, respondió.

Con vistas al mercado invernal, Cervera incidió en la conveniencia de firmar a un central y a otro defensa más, así que todo apunta a que los refuerzos se harán para fortalecer la retaguardia. Una opción real es la inscripción de Facundo Agüero. “Sabemos lo que da y es mejor que fichar a uno de fuera, que no sabes cómo está. La opción es buena porque le conocemos, y ante la posibilidad de que sea pronto, mejor. No sé cuántos van a venir, ni si va a venir alguno”, sugirió, aunque sí que parece muy conforme con la posibilidad de que uno de los refuerzos sea el profesional argentino. “Y me gustaría contar con un defensa más, que sea polivalente, un central o lateral. Le vendría bien al equipo”, espetó.

El equipo blanquiazul tiene por delante un tortuoso viaje hasta llegar a su cuartel general en Asturias. La escasez de plazas en los vuelos directos disponibles obliga al representativo a hacer escala en Barcelona, tanto a la ida como a la vuelta.

El partido ante el Real Avilés Industrial comienza este sábado a las 17:30 horas y será emitido en abierto por Televisión Canaria.