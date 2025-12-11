Televisión Canaria retransmite el Real Avilés–CD Tenerife, duelo de altura en Primera RFEF
Podrá seguirse en directo este sábado, 13 de diciembre, a partir de las 17:30 horas, en Televisión Canaria y en la web rtvc.es, con geobloqueo fuera del Archipiélago
Televisión Canaria ofrece este sábado 13 de diciembre, a partir de las 17:30 horas, la retransmisión en directo del encuentro de la 16ª jornada de Primera RFEF entre el Real Avilés y el CD Tenerife, un duelo clave por las primeras posiciones de Primera RFEF.
Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en competiciones nacionales, después de dos encuentros, correspondientes a la temporada 2012/2013 en Segunda División B, en los que el conjunto blanquiazul se impuso tanto en el Heliodoro Rodríguez López (1-0) como en el Suárez Puerta (0-3).
Un pulso decisivo
El CD Tenerife llega a la cita como líder destacado tras empatar (2-2) en la última jornada ante el Lugo. El equipo dirigido por Álvaro Cervera mantiene una sólida ventaja al frente de la clasificación y está firmando un inicio de temporada sobresaliente, con buenos registros ofensivos y un rendimiento consistente también como visitante.
Por su parte, el Real Avilés se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. Recién ascendido, el conjunto asturiano ocupa la quinta posición, en puestos de playoff, con 24 puntos tras 15 jornadas, apoyado en una notable capacidad anotadora que lo mantiene en la zona alta del grupo.
La retransmisión podrá seguirse en directo por TDT en Televisión Canaria y a través de la web rtvc.es (con geobloqueo fuera de Canarias). La narración correrá a cargo de Dani Álvarez, con los comentarios de Juanma Bethencourt.
