Los jugadores del Tenerife protagonistas del 0-3 en Avilés que siguen en activo

El estadio Román Suárez Puerta fue una de las fuentes de puntos del Tenerife en la temporada de su último ascenso de categoría, el logrado en 2013 con rumbo a Segunda División y con Álvaro Cervera en el banquillo. En su única visita a ese campo, el equipo blanquiazul consiguió un contundente triunfo, un 0-3 edificado con los goles de Luismi Loro, Aridane Santana y Alberto Jiménez. Aquel domingo 17 de marzo, el representativo cortó su peor racha de la temporada, de dos derrotas seguidas ante el Atlético B (0-1) y el Guijuelo (1-2), y siguió su camino como líder del Grupo 1 de la Segunda División B.

La alineación titular y los convocados

El entrenador eligió de entrada una alineación formada por Sergio Aragoneses, Javier Moyano, Bruno González, Javier Tarantino, Raúl Llorente, Alberto Jiménez, Íñigo Ros, Chechu Flores, Ayoze Pérez, Luismi Loro y Aridane Santana. Participaron como suplentes Suso Santana, Guillem Martí y David Medina. Completaron la convocatoria Roberto Gutiérrez y Yeray –no fueron citados Cristo Martín, Nico, Sergio Rodríguez ni Ochoa–.

El duelo ante un rival que se movía en las medianías de la tabla fue controlado por el Tenerife de principio a fin. Luismi Loro puso en ventaja a los blanquiazules en el minuto 22. En el arranque de la segunda parte (50’), Aridane amplió la cuenta. Y ya al borde del final (87’), Alberto Jiménez la cerró.

El alivio de Cervera

Lejos de dar via libre a la euforia, Cervera prefirió no definir el triunfo como un «golpe de autoridad», solo como «una satisfacción». En cierto modo, ese 0-3 fue un alivio por el peso de las dos derrotas anteriores. «No es que en el equipo tuviésemos dudas, pero sí existían en el entorno y había que disiparlas con un resultado positivo», reconoció después de vivir por primera vez la presión que suele rodear al Tenerife en una Isla en la que «las semanas son muy duras cuando el equipo pierde».

El técnico había dejado un par de decisiones novedosas en la confección de la alineación. Una de ellas, el cambio de función de Alberto, que en Avilés se estrenó como mediocentro –ya lo había hecho en el filial– después de haberse asomado al primer equipo para jugar en el puesto de defensa.

La otra, la primera presencia en una formación inicial del primer equipo del canterano Ayoze Pérez.

Siguen en activo

El ahora campeón de Europa con la selección española es uno de los pocos jugadores de aquel Tenerife que siguen en activo. El de Valleseco triunfa en Primera División con el Villarreal. Mientras tanto, uno de los goleadores del 0-3 al Avilés, Alberto Jiménez, es una pieza básica en un Castellón que ocupa uno de los puestos del playoff de ascenso de Segunda. Además, JavierMoyano es el capitán del Real Jaén, un histórico que compite en el Grupo IV de Segunda RFEF. Más abajo, en Tercera, se encuentran Roberto Gutiérrez, Yeray González y Cristo Martín, en el Atlético Paso, San Miguel y Minerva (Murcia), respectivamente.

Después del triunfo en el Román Suárez Puerta, el Tenerife solo perdió un partido de la Liga regular, el de la penúltima jornada en casa ante el Alcalá (0-1), con el acceso a la eliminatoria de ascenso como campeón de grupo ya asegurado. En ese cruce con el Hospitalet, el equipo blanquiazul también perdió, pero ese tropiezo no tuvo ninguna consecuencia: dio paso a la celebración del regreso a Segunda en el campo del Hospitalet. El 1-0 a favor del conjunto catalán fue inocuo por el 3-1 obtenido en la ida en el Heliodoro.