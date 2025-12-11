¿Quiénes comparten el vínculo de Tenerife y Avilés, aparte de Natalio?

Igual que Natalio Lorenzo, delantero de la actual plantilla del Real Avilés Industrial, otros jugadores –casi todos retirados– comparten la coincidencia de haber pasado una etapa de sus trayectorias profesionales en el Tenerife y haberse puesto también la camiseta del equipo asturiano. En esa lista hay nombres como los del tinerfeño Paco Brito o Juanele. Son vínculos olvidados entre los dos clubes que se enfrentarán en el estadio Román Suárez Puerta.

El presente sitúa en un primer plano a Natalio. Con 41 años, sigue en activo en un Avilés al que llegó en enero de 2020, con el equipo en Tercera RFEF. Sus goles sirvieron de impulso para que no se escapara la conquista del ascenso a Segunda RFEF ese año. No fue el único salto de categoría que festejó el valenciano con ese club. La temporada pasada participó en la escalada a Primera RFEF. En sus cuatro primeras campañas y media aportó 47 goles. En la 25/26 todavía no se ha estrenado, aunque ha tenido muy poco recorrido.

Atrás queda su relación laboral con el Tenerife. Fichado por el director deportivo Santiago Llorente en la pretemporada de 2010 para que aumentara el nivel de un equipo descendido a Segunda y llamado a ser el gran favorito a subir a la máxima categoría, Natalio estuvo lejos del nivel que se esperaba, como pasó con casi todos los jugadores de aquel plantel, y quedó en el recuerdo como uno de los protagonistas de la inesperada caída del equipo a Segunda B.

Mauro dos Santos

Una vez en el Avilés, llegó a ser compañero de otro exblanquiazul, el argentino Mauro dos Santos. El central, lastrado por una lesión crónica de rodilla que ya había limitado considerablemente su rendimiento en el Tenerife –refuerzo de invierno de 2019 escogido por Víctor Moreno–, trató de reconducir su carrera en España después de su salida del club tinerfeño y una breve etapa en Japón –fue cedido al Albirex Niigata en enero de 2020–. Lo intentó en Segunda RFEF, primero en el Polideportivo Ejido y luego en el Avilés Industrial (23/24), pero en este último club apenas jugó dos partidos. Al término de ese curso se unió a un conjunto de la Tercera División asturiana, el Colunga.

Mauro dos Santos y Babin, en el Avilés. / LNE

En esa misma década, el Avilés contó con la presencia de un tinerfeño en su nómina. Aunque no llegó a tener minutos con el primer equipo del Tenerife, sí formó parte de seis convocatorias (23/24 y 24/25) para partidos oficiales. Se trata del portero Moha Ramos, un canterano que fue recuperado por el club isleño para apuntalar la portería del filial en 2023. Antes de su regreso a casa, militó en el Avilés: tres partidos en la 21/22.

Para establecer el siguiente enlace hay que viajar hasta la temporada 2014/15. En ese ejercicio, el Avilés tuvo entre sus habituales titulares al centrocampista madrileño Álvaro Zazo, un clásico de la Segunda B de esos tiempos que fue reclutado por el Tenerife diseñado por Pedro Cordero para tratar de recuperar una plaza en la categoría de plata en el curso 11/12. El representativo tuvo que esperar un año más para cumplir ese objetivo, ya sin Zazo.

Juan Castaño, Juanele

Dentro del mismo siglo hay un caso más, el de Juan Castaño Quirós. Juanele, figura emblemática del Tenerife en la década de los 90, esencial en el grupo preparado por Jupp Heynckes, fue apagando su vida deportiva en su Asturias natal en clubes como el Avilés, con el que firmó en 2005 para aportar su experiencia en un equipo que competía en Tercera. La huella que dejó Juanele en el Tenerife, trasladada a números, fue de 173 partidos y 32 goles repartidos entre Primera División, Copa del Rey Copa de la UEFA.

En sus dos primeras temporadas en el Tenerife, el Pichón de Roces compartió espacio en los entrenamientos en El Mundialito con un portero procedente de la base llamado Gorka López. El arquero tinerfeño, que con el paso de los años volvió al club como consejero, también tuvo la oportunidad de vestir el uniforme del Avilés. Fue en la 97/98, en Segunda División B. Debutó en un duelo con el Sporting B en el campo Muro de Zaro, la casa del equipo avilesino en una etapa de los 90.

El también guardameta Julio Iglesias y el defensa Manel Menéndez hicieron el trayecto opuesto. Fueron canteranos del Avilés antes de ser profesionales con el Tenerife. Iglesias se alternó con Sergio Aragoneses en el curso del ascenso a Primera División con Rafael Benítez en el banquillo (2000/01). Una vez en la principal categoría, el club blanquiazul, con Felipe Miñambres en la dirección deportiva, amplió el número de zagueros con Manel. Ambos siguieron en otros destinos a partir del final de ese ejercicio liguero.

La década de los 80

En los años 80 hay más ejemplos. Entre ellos, los de dos asturianos que hicieron las maletas para probar suerte en el Tenerife. En la temporada 1982/83, la del retorno a Segunda División con el técnico José Ramón Fuertes a los mandos, el equipo blanquiazul potenció su defensa con jugadores como Tomás Castro –29 partidos y un gol–. A continuación fichó por el Palencia y continuó su carrera en el Avilés (1984/85).

En la 83/84, ya en Segunda División, Ángel Manuel Álvarez, conocido como Camuel, fue el elegido para ser la competencia de Peio Aguirreoa. Su experiencia en la Isla se redujo a dos actuaciones en la Copa de la Liga –Aguirreoa era titular fijo–. El portero natural de Candás siguió su camino en el Pontevedra, Langreo y el Real Avilés Industrial (87/88 y 88/89).

Mención aparte para Paco Brito. Entre las campaña 1976/77 y 84/85, intervino en 227 partidos del Tenerife. Entre ellos, el 6-0 al Compostela jugado en mayo de 1983 en un abarrotado Rodríguez López que certificó el ascenso del equipo blanquiazul a Segunda.

Después de toda vida en el representativo de su Isla natal, Paco dio un giro a su carrera y se instaló en Asturias. Jugó en el Avilés, en Tercera, y también en el Langreo, club del que llegó a ser presidente.

Brito no es el único tinerfeño que ha defendido en partidos de competición oficial el escudo del Avilés. También lo hicieron los citados Moha y Gorka, igual que Ángel Luis Camacho. El de Buenavista, partícipe de tres ascensos a Primera, con el Alavés, Numancia y Osasuna, cerró su larga trayectoria deportiva en la Península con una temporada en el Avilés, la 02/03, en Segunda B –35 partidos y seis goles–. Con 30 años regresó a Canarias para guiar al desaparecido Universidad de Las Palmas. No jugó en el Tenerife.