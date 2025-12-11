Avilés y Tenerife 'prometen' un pulso ofensivo en el Suárez Puerta

El Real Avilés Industrial-CDTenerife no se presenta como un partido en el que convenga pronosticar un 0-0. Es lo que indican los números, aunque lo que suceda luego en el estadio Román Suárez Puerta no dependa de ningún dato ni de precedentes o rachas. La cuestión es que se enfrentarán los equipos que más goles a favor llevan en la Primera RFEF 25/26 contando los dos grupos; o lo que es lo mismo, son los que lideran una clasificación de 40 conjuntos.

El Tenerife está al frente de esa tabla con 29 dianas en 15 jornadas. Por detrás aparece el Avilés con 24. A continuación, en el Grupo I, Mérida (23), Celta Fortuna (22), Racing Ferrol (20), Zamora (20)... –no hay más que hayan superado los 19 tantos–. En el II, el techo lo pone el Atlético Madrileño (24). Le siguen el Villarreal B(21), Europa (20) y Gimnástic (20). Los demás no han llegado aún a la veintena.

Pocos 0-0

Solo en un encuentro de esta temporada, tanto el Tenerife como su rival se quedaron sin marcar. Ese excepcional empate a cero coincidió con la visita de los blanquiazules al defectuoso terreno de juego –en aquel momento– del Cacereño, el 12 de octubre. El equipo de Álvaro Cervera terminó tres partidos más sin goles a favor, pero en esos casos no pudo puntuar. Le pasó en sus únicas derrotas de este curso en Primera RFEF, ante el Unionistas (0-2), Barakaldo (2-0)y Bilbao Athletic (0-1). Visto de otra manera, ha repartido sus 29 goles en once partidos, de manera que su media es de 2,6 por actuación. Sus días más productivos fueron los que le sirvieron para superar al Celta Fortuna (4-0) y al Arenas (1-4), en casa y fuera.

El reparto de los goles de los dos equipos por tramos de los partidos. / El Día

El Avilés tampoco es amigo de las tardes de fútbol sin goles. En su temporada de estreno en Primera RFEF solo ha firmado dos veces tablas con los porteros imbatidos, una en el estadio Anxo Carro, de Lugo, y otra en el Román Suárez Puerta, ante el Arenas. En otros dos partidos tuvo el mismo guarismo en su casillero del resultado, pero con la diferencia de que no puntuó. Comenzó el curso con un 0-3 en su casa frente a la Ponferradina y tampoco vio portería en el estadio Alfredo Di Stéfano (2-0). En el resto de jornadas sí marcó. Ha avanzado al ritmo de 2,18 dianas por jornada para sumar 24 puntos, ocho menos que las que distinguen al líder Tenerife.

La gran diferencia

El de Álvaro Cervera es un equipo que marca muchos tantos, más que ningún otro, y también es el menos goleado. Únicamente ha recibido diez –el siguiente es el Lugo, con 13–. ¿Qué lugar ocupa el Avilés en este apartado de la estadística? Si dependiera de estos registros, estaría luchando por la permanencia. Está en el cuarteto de cola con el Guadalajara, Arenas y Mérida, todos con 21 dianas en contra.

Quiénes anotan

En el Tenerife ya han marcado once jugadores. El último en sumarse a la lista fue Fabricio, que aportó la única diana del 1-0 el Arenteiro y que luego acaparó protagonismo en Lugo con un doblete (2-2). La lista está encabezada por Jesús de Miguel (9) y se completa con Enric Gallego (5, uno de penalti), Nacho Gil (4), Fabricio (3), Alberto Ulloa (2), Dani Fernández (1), Landázuri (1), Álvaro González (1), Aitor Sanz (1), Balde (1) y Maikel (uno de penalti).

En el Avilés, el repertorio se amplía en un jugador más (12). Javier Cueto suma cinco (uno de penalti), dos más que Isi Ros y Kevin Bautista. Con dos dianas están Raúl Rubio, Álvaro Santamaría (una de penalti) y Algassimo Quicala, y con una, Alberto Cayarga, Eduard Campabadal, Jean-Sylvain Babin, Álvaro Gete, Raúl Hernández y Guzmán Ortega. Entre todos, 23 goles. El vigésimo cuarto llevó el sello de un rival, Mikel, del Osasuna Promesas, en propia puerta.

Histórico de Primera RFEF

Desde que se creó esta categoría, en la temporada 21/22, solo cinco equipos igualaron o rebasaron la cifra de goles que lleva el Tenerife (29) en el mismo número de partidos (15). En la campaña 23/24 lo logró el Córdoba, igualmente con 29. El club verdiblanco venía de cubrir ese tramo del calendario con 31 en la 22/23. También llegaron a ese registro el Ibiza (23/24) y el Villarreal B (21/22). El récord lo tiene el Castellón 23/24 con 38.