Juanjo Sánchez y Josep Calavera, principales opciones para cubrir la baja de Aitor Sanz

Faltaban aún cerca de diez minutos para que terminase el Lugo-Tenerife el pasado fin de semana y a Álvaro Cervera le dolía ya la cabeza solo de pensar en que, tras la angustia de un final de partido de sufrimiento para su equipo –con 1-2 en el marcador, el árbitro acababa de ratificar un riguroso penalti por mano de César Álvarez–, Aitor Sanz causaría baja para la visita de este fin de semana al Real Avilés.

El capitán, indignado por la decisión de Gerard Brull de mantener su decisión inicial tras revisar la infracción en el monitor del FVS, fue amonestado poco antes de que Unzueta mandase a la red el lanzamiento desde los 11 metros. Doble mazazo para Cervera, que veía como se le escapaban dos puntos al representativo y, de paso, perdía a su futbolista fetiche para la siguiente jornada por acumulación de cartulinas amarillas (cinco hasta la fecha). Aitor es, según el míster, «una bendición» para cualquier entrenador. Hace poco, sin ir más lejos, el preparador reconoció que en Getxo no se atrevió a quitarlo ni siquiera con el duelo 1-4 porque sentía que «algo se iba a descomponer» sin él. «Yo creo que es la baja más importante que podemos tener. Lo dije el año pasado cuando no estaba por lesión. Aitor se nota dentro y fuera del campo», declaró este miércoles Enric Gallego

Fabricio, apuesta segura

Este sábado, en Asturias, Cervera no tendrá ese problema durante el encuentro, el de dudar si prescindir o no de Sanz. Su trabajo empieza antes. Empezó seguro en Lugo, cuando siguió con atención el desempeño de Juanjo Sánchez y Josep Calavera. Ambos venían de estar «sensacionales» frente al Granada en Copa del Rey y, mientras remaban para regresar a la Isla con tres puntos, hacían también méritos para hacerse con un puesto en el once en la salida al Román Suárez Puerta.

Con Fabricio titularísmo en la medular –no solo cumple con su cometido en la zona media, sino que ha anotado tres tantos en los dos últimos duelos de Liga–, pasan a ser las dos alternativas más probables para acompañar este fin de semana al brasileño.

El terreno perdido de Juanjo

Juanjo quiere recuperar el terreno perdido. Comenzó la temporada volando en el primer partido en Guadalajara, donde dejó claro qué tipo de futbolista es: agresivo en la presión, ganador de duelos, intenso, hiperactivo sin la pelota y aseado con ella. El MVP de la primera jornada en Primera Federación, sin embargo, fue perdiendo brillo y también protagonismo. Titular en diez de los 11 primeros partidos, ha sido suplente en los cuatro últimos.

Josep Calavera. / Andrés Gutiérrez

Calavera, ante su gran oportunidad

Calavera, por su parte, anda mucho más necesitado de minutos. Apuntaba a jugador importante en el nuevo proyecto y las referencias que llegaban en verano desde el Castellón, su anterior club, eran excelentes. El catalán salió desde el banquillo en las cinco primeras jornadas. No era titular, pero estaba en la cabeza de su entrenador. Titular en la 6 frente al Zamora, no brilló ese día ni en su siguiente aparición (70 minutos en el mal partido en Lasesarre). Desde entonces, no había vuelto a participar hasta que jugó en Copa. Estuvo bien contra el Granada y mejoró en Lugo. Cervera dijo de él hace unas semanas que lo veía en verano como el relevo de Aitor Sanz y que, aunque no estuviera en un buen momento, seguía contando con él. No quiere que salga en enero. Este puede ser su momento.

Ulloa celebra su gol contra el Celta Fortuna. / Arturo Jiménez

Ulloa, el tercer hombre

De tapado en las quinielas para colarse en el once en la visita al Real Avilés Industrial, salir rezagado en la carrera no parece ser impedimento para Alberto Terence Ulloa. Nacido en Chile pero formado en España, el ex del Recreativo Granada recaló en la Isla este verano para engrosar las filas del Tenerife B, pero hizo la pretemporada con el primer equipo y agradó siempre que participó.

Ulloa no destaca por su fuerza ni por su vigor, pero tiene un manejo excelente con la pelota, siempre da una opción de pase fácil a sus compañeros y casi nunca la pierde. El elevado número de centrocampistas profesionales le desplazó al segundo equipo, con el que empezó volando en Segunda Federación, y la lesión de Javi Pérez y su buen hacer le permitieron dar el salto con los mayores.

Debutó en Ferrol y marcó un golazo y volvió a jugar contra el Celta B y de nuevo vio portería. Vuelve a ser el último de la fila, pero está claro que tiene talento y parece de esos a los que la fortuna les sonríe. No se le debe descartar.

Fabricio, en el Once Ideal

El sueño de Fabricio Assis no solo no se acaba, sino que mejora a medida que avanza el tiempo. El brasileño, que venía de anotar frene al Arenteiro el único tanto del partido (1-0), celebrando así su primer tanto con el Tenerife, marcó un doblete en la visita del representativo al Lugo. Su rendimiento no pasa desapercibido en la Isla y tampoco fuera de ella. No en vano, Fabricio ha sido incluido en el Once Ideal de la Jornada 15 en Primera Federación. El blanquiazul, entre otros, comparte equipo con Álvaro Fernández, portero del Real Avilés. Fernández detuvo un penalti en la victoria de su equipo en Barakaldo el fin de semana (1-2).