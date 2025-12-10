El gran dilema con Fran Sabina en el CD Tenerife

Mientras Álvaro Cervera se resistía hace algunas semanas a que Fran Sabina bajase con el Tenerife B, porque entendía que habría sido un paso atrás en su progresión y formación como futbolista, los números de participación del delantero isleño invitan justamente a que se tomen decisiones urgentes. A su edad, el ariete necesita espacio para lucir y minutos para forjarse. En el primer equipo, no los tiene.

Fran eclosionó de forma feliz y, para muchos, inesperada durante una muy brillante pretemporada. Mientras otros delanteros hallaban problemas para hallar portería, él desatascaba partidos con cierta facilidad y hacía goles cada vez que jugaba. Así fue en casi todos los amistosos del verano, hasta el punto de que Cervera verbalizó con contundencia que Sabina se quedaría. En un contexto de alta competencia, con nombres como el de Jesús de Miguel, el capitán Enric Gallego o el entonces recién fichado Balde, el canterano partía con una posición relevante en las preferencias del entrenador.

Sin embargo, todo ha salido al revés de lo que Fran deseaba respecto a su propio rol y protagonismo. Tras quedarse a cero en el debut en el Pedro Escartín contra el Guadalajara, sumó apenas un minuto testimonial (1’) en el estreno en casa contra el Mérida. Semanas después, el míster confesaría que fue por «miedo» a que algo se estropease si salían de escena los delanteros titulares, que se han ido ganando el puesto con creces. Con la apuesta por la dupla De Miguel-Enric como un plan persistente y casi permanente, las oportunidades para Sabina han ido languideciendo. Hoy por hoy, son otras las opciones ofensivas que prefiere Cervera cuando hay que tirar de un revulsivo. Así, mientras Balde o incluso Jeremy Jorge cotizan al alza, el nombre de Fran empieza a difuminarse.

Excluido

Hace apenas unas semanas ocurría un hecho inédito en la trayectoria del canterano con el primer equipo, con su primera exclusión por decisión técnica. Esta circunstancia volvía a repetirse el pasado sábado cuando el cuadro técnico daba a conocer la lista para ir a Lugo. Tampoco estaba Sabina, que sí había tenido la ventana de la Copa, ahora ya cerrada por la eliminación contra el Granada. En esta situación, el club se plantea que tenga minutos con el B, que ya tiene sus hombres de ataque (Marcos Marrero o Walid) pero que recibiría con los brazos abiertos el potencial y olfato de Sabina.

Todo son elogios por parte de Mazinho: «Es verdad que a Fran le está tocando vivir esa experiencia, pero tiene que sacar lo positivo: está con futbolistas que son prácticamente profesionales. Y seguro está preparado para dar todo lo que tiene, no vamos a descubrir ahora quién es Fran Sabina y el míster confía mucho en él. Estoy convencido de que tendrá sus oportunidades». La situación invita a una reflexión. n