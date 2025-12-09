Novedad de mercado: varios equipos de Primera RFEF se interesan por Cris Montes

El avispero se mueve con vistas a la reapertura del mercado. Varios equipos de Primera RFEF se han puesto en contacto con la agencia de representación de Cris Montes para sondear su situación e intentar su fichaje en la ventana de invierno. Son varios los equipos de la categoría sorprendidos por la posición del chicharrero en los esquemas del representativo, donde no ha hallado hueco en casi ninguna circunstancia, de ahí que haya movido ficha para hacerse con sus servicios en enero.

Desde Team Balance no quieren hacer declaraciones, pero sí ratifican a EL DÍA que son «varios» los clubes interesados en llevarse a Cris. También añaden que ha habido una reacción tajante por parte de la dirección deportiva blanquiazul, que comanda Manu Guill: «Nos han comunicado que no quieren el futbolista salga».

La posición de Montes es una de las más requeridas en el mercado, con varios equipos ávidos de encontrar gol y desequilibrio en los metros finales. El isleño arribó al representativo muy ilusionado y con la intención de cambiar el sabor de boca que le dejó su última experiencia en Chile, donde no cuajó como le gustaría. Problemas de índole fiscal retrasaron su incorporación a la pretemporada blanquiazul y aquella llegada tardía se convirtió en el primer escollo de Cris para hacerse importante para Cervera.

Su situación

Después de una pretemporada sin demasiadas luces, el curso oficial tampoco trajo buenas señales para el repatriado futbolista blanquiazul. Las alarmas respecto a su posición personal terminaron de activarse en el duelo del pasado jueves en la Copa del Rey, donde tuvieron minutos la mayoría de presuntos suplentes, pero no Cris, que volvió a quedarse a cero. Sí que viajó a Lugo, si bien se mantuvo en el ostracismo mientras el cuadro técnico apostaba por otras variantes en la parcela ofensiva.

Casos como el de Maikel Mesa o Balde Jr. ejemplifican que en este proyecto casi todas las situaciones son moldeables, o susceptibles de cambiar. Entretanto, en el club no ven como un buen negocio que Cris salga a un destino de Primera RFEF–del mismo grupo o del otro– cuando aún no ha tenido opción de demostrar su potencial. Su cuota de protagonismo es pobre: con 207 minutos disputados en liga, figura a la cola entre los jugadores del plantel con menor índice de participación en los esquemas de Álvaro Cervera.