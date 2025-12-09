CD Tenerife
Novedad de mercado: varios equipos de Primera RFEF se interesan por Cris Montes
La agencia de representación del futbolista tinerfeño admite varias llamadas de equipos importantes de la categoría
El avispero se mueve con vistas a la reapertura del mercado. Varios equipos de Primera RFEF se han puesto en contacto con la agencia de representación de Cris Montes para sondear su situación e intentar su fichaje en la ventana de invierno. Son varios los equipos de la categoría sorprendidos por la posición del chicharrero en los esquemas del representativo, donde no ha hallado hueco en casi ninguna circunstancia, de ahí que haya movido ficha para hacerse con sus servicios en enero.
Desde Team Balance no quieren hacer declaraciones, pero sí ratifican a EL DÍA que son «varios» los clubes interesados en llevarse a Cris. También añaden que ha habido una reacción tajante por parte de la dirección deportiva blanquiazul, que comanda Manu Guill: «Nos han comunicado que no quieren el futbolista salga».
La posición de Montes es una de las más requeridas en el mercado, con varios equipos ávidos de encontrar gol y desequilibrio en los metros finales. El isleño arribó al representativo muy ilusionado y con la intención de cambiar el sabor de boca que le dejó su última experiencia en Chile, donde no cuajó como le gustaría. Problemas de índole fiscal retrasaron su incorporación a la pretemporada blanquiazul y aquella llegada tardía se convirtió en el primer escollo de Cris para hacerse importante para Cervera.
Su situación
Después de una pretemporada sin demasiadas luces, el curso oficial tampoco trajo buenas señales para el repatriado futbolista blanquiazul. Las alarmas respecto a su posición personal terminaron de activarse en el duelo del pasado jueves en la Copa del Rey, donde tuvieron minutos la mayoría de presuntos suplentes, pero no Cris, que volvió a quedarse a cero. Sí que viajó a Lugo, si bien se mantuvo en el ostracismo mientras el cuadro técnico apostaba por otras variantes en la parcela ofensiva.
Casos como el de Maikel Mesa o Balde Jr. ejemplifican que en este proyecto casi todas las situaciones son moldeables, o susceptibles de cambiar. Entretanto, en el club no ven como un buen negocio que Cris salga a un destino de Primera RFEF–del mismo grupo o del otro– cuando aún no ha tenido opción de demostrar su potencial. Su cuota de protagonismo es pobre: con 207 minutos disputados en liga, figura a la cola entre los jugadores del plantel con menor índice de participación en los esquemas de Álvaro Cervera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nueva tragedia en el mar en Tenerife: tres fallecidos y varios heridos al ser arrastrados por el oleaje en Los Gigantes
- El local de Tenerife donde el pulpo es el plato estrella: cocina casera y precios económicos
- Muere una niña de 13 años tras caer en el edificio abandonado en Tenerife
- Vecinos de Añaza, indignados y consternados por la muerte de una niña de 13 años en el mamotreto del Suroeste, exigen su derribo inmediato
- Detectan un desprendimiento cerca del Barranco de Masca
- El cedro Tara permaneció oculto durante tres décadas en el Parque Nacional del Teide
- La expropiación de 8.000 metros cuadrados allana el tercer carril de Guamasa a Los Rodeos
- Tragedia en el mar en Tenerife: ya son cuatro los muertos por el oleaje en Los Gigantes