Lesiones que se hacen eternas

Con la excepción del canterano Dani Fernández, ningún otro de los nombres propios que aún figuran en la enfermería tiene opciones reales de volver a tiempo para ser importante a corto plazo y en los partidos que faltan (ante Avilés Industrial y Ponferradina, el primero a domicilio y el segundo en casa). El índice de inquietud y desasosiego de Álvaro Cervera no tiene que ver con el número de percances que han llevado a jugadores suyos a la enfermería –la realidad es que no han sido demasiados– pero hay cierto malestar por que las lesiones se eternizan, ha habido algunos diagnósticos confusos (o errados) y, lo más chocante, se fijan plazos que rara vez se cumplen.

Ahora mismo hay cuatro futbolistas –algunos llamados a ser muy relevantes a principios de temporada– que aparecen como indisponibles en el parte médico. No obstante, el propio Cervera admitía el pasado sábado que Dani Fernández ya entrena junto a sus compañeros y tiene el alta por parte de los doctores. Falta que coja el ritmo necesario para poder competir como lo hacía antes de irse con la selección, que le forzó más de la cuenta y le dio minutos cuando ya tenía molestias. Un error ajeno y que pagó caro el lagunero.

El caso más preocupante ha sido casi desde el principio el de Marc Mateu, el primero de los fichajes en ser anunciado por el representativo y el que partía como lateral izquierdo titular en el proyecto, como así ya pudo verse en la pretemporada. Pero el valenciano cayó tras la jornada inaugural –había sido titular en la victoria de Guadalajara– y ya no se le ha visto ni una vez entrenándose con sus compañeros. Lo que iba a ser un esguince leve se convirtió en un problema de marca mayor que le llevó a consultar varias opiniones, la última y definitiva la de un especialista en Alicante. Ya con un diagnóstico y tratamiento claros, se le espera de vuelta, pero nunca antes del parón invernal. Durante su ausencia, su sitio empezó siendo para Ander Zoilo (su recambio natural) pero finalmente su largo tiempo en el dique seco ha obligado a tirar de David Rodríguez a pierna cambiada.

Esta contingencia que dejó huérfana de efectivos la defensa se hizo más grave cuando para el duelo copero del jueves tampoco apareció Álvaro González, otro de los presuntamente importantes, que justamente había dejado de jugar –por decisión técnica– unas semanas atrás y que acusa problemas en el pubis. Revelan en el club que ha tenido que pasar pruebas. Según el míster, que ejerce de principal portavoz de la institución, «no es que tenga roto nada, ni se haya doblado un tobillo». Es una cuestión de sensaciones, o de malestar personal. Es decir, que será el propio futbolista quien decida cuándo puede estar de vuelta.

El caso de Javi Pérez también escuece. Las expectativas con el ex del Huesca eran altísimas cuando firmó por el Tenerife. De hecho, era ese futbolista de superior categoría por el que aguardó el representativo hasta el final, con el añadido de que su inscripción fue la que dejó fuera de lugar al descartado Agüero. Con Javi no han podido cumplirse sus deseos de sentirse importante y jugar mucho por una lesión muscular de la que ha recaído. Una vez más, lo desquiciante no es que cayera en la enfermería, que entraba dentro de lo posible; sino luego su recuperación, que ha tenido vaivenes y un último pinchazo. Según relata Cervera, su rotura se había producido en una zona en la que ya había sufrido una lesión de gravedad. Y lo que iban a ser unas semanas de baja finalmente serán unos meses. En este caso, la solución que adoptó el cuadro técnico fue la promoción de Ulloa.

El caso más reciente

Pero ha habido más lesiones inoportunas. Dani Fernández se marchó con las categorías inferiores de la selección española. Lo que obviamente se interpretó como una recompensa a su proyección y trabajo se convirtió en pesadilla. «Que venga el mismo Dani que se va», deseó el entrenador del Tenerife en voz alta.

Fue como una premonición, pues justamente regresó lesionado, en principio solo con unas molestias leves. El caso es que las dolencias no remitieron para el canterano hasta mucho tiempo después de caer lastimado. Como Jeremy o Balde, el isleño seguramente habría tenido una excelente ventana para lucir su talento en el duelo de Copa, que se perdió por esta lesión. Tampoco está en plenas facultades como para ser titular en los duelos que vienen, así que probablemente ya sea después de las vacaciones cuando pueda verse otra vez su mejor versión. Ahora bien, tiene alguna opción de ir convocado y viajar a Asturias cuando, este sábado, el Tenerife visite el feudo del equipo revelación del Grupo 1, el Avilés.

El catálogo de contratiempos no ha sido amplísimo, pero sí que se han eternizado los procesos de rehabilitación y puesta a punto. Malditos plazos, un problema endémico del Tenerife, que ha cambiado de especialistas y médicos varias veces en los últimos años.