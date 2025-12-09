La complicada situación de Álvaro González en el CD Tenerife y la opción real de una salida en invierno

¿Puede Álvaro González abandonar el CD Tenerife en el mercado de invierno? La respuesta es que sí, aunque no hay ninguna decisión tomada a este respecto.

El malestar del central cántabro es notorio de puertas adentro. Su protagonismo ha sido decreciente en las últimas jornadas y, cuando podía abrirse la opción a su vuelta al once, el club informó de que acusa una lesión en el pubis.

Pese a las altísimas expectativas que trazó su fichaje, el más mediático del verano, González no ha encajado del todo bien en los esquemas de Álvaro Cervera ni en la forma de trabajar del técnico blanquiazul. Además, su suplencia ha propiciado ciertas tiranteces que todas las partes han intentado disimular de la mejor manera.

El caso es que en el Tenerife ya contemplan la posibilidad de que Álvaro sea el hombre que salga en invierno para la posterior inscripción del argentino Facundo Agüero, que se quedó sin ficha en la ventana estival. Ni Cris, ni Calavera, tampoco Noel. El descarte podría ser el central de Potes, siempre y cuando se acentúe su ahora nulo protagonismo y la situación no encuentre margen para el arreglo.

Hasta la fecha, Álvaro ha disputado 738 minutos en liga y ha anotado un gol. A sus 35 años, vivía esta experiencia en el representativo como una posibilidad de reengancharse al fútbol español.

Sus declaraciones

“La verdad es que mi fichaje fue un poco sorpresa, ¿no? Más que nada por lo que ha sido mi carrera. Pero llevaba ya unos años fuera de España y por mi cabeza ya solo pasaba volver por temas familiares. Entonces, de las opciones que podía barajar -aunque es cierto que tampoco esperé mucho-, una de ellas era la del Tenerife. Me apetecía algo un poco diferente porque he jugado por no descender, por jugar en Europa, he jugado Champions y esto era un reto, el de devolver al club a una categoría profesional”, contó el cántabro en una entrevista en As.

“Puede parecer un poco raro, pero me apetecía. Creo que después de ya varias semanas aquí, pues también he quitado la duda al que pensara lo contrario porque la ilusión que se puede transmitir entrenando todos los días y que sigo con esa ilusión de cuando era profesional. Ese puede ser uno de los motivos por los cuales pues di el paso para venir para acá y también porque Rayco se puso en contacto conmigo, tuvimos esa conexión especial que necesitaba yo también para venir para acá y tome esa decisión”, añadió entonces. Ahora, su posición en el proyecto ha cambiado. No hay ninguna decisión tomada, pero su salida es una opción real.